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Срочный кредитный портфель Россельхозбанка на Алтае превысил 18 млрд рублей

Новости
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На сегодняшний день в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» срочный кредитный портфель превысил 18 млрд.Увеличение с начала года произошло за счет прироста кредитного портфеля корпоративных клиентов  на 4,6%  до 6,8 млрд рублей, и физических лиц  на 7,3% - до 11,3 млрд рублей на сегодняшний день.

«Обновленная государственная программа развития сельского хозяйства до 2025 ставит перед отраслью серьезные задачи: обеспечить продовольственную безопасность, повысить добавленную стоимость, обеспечить рост экспорта и инвестиций в основной капитал. Роль Россельхозбанка как главного финансового помощника аграриев в этом процессе существенно важна. Субсидирование процентной ставки остается одним из ключевых инструментов поддержки отрасли. Объем выдач по программе льготного кредитования растет, как и финансирование АПК в целом. Мы продолжим всесторонне содействовать росту отрасли, повышая эффективность вложений в агросектор», ‒ отметил директор филиала  Николай Бойко.

Автор: Политсиб.ру