Срочный кредитный портфель Россельхозбанка на Алтае превысил 18 млрд рублей

Новости 16.12.2019 12:20 95

На сегодняшний день в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» срочный кредитный портфель превысил 18 млрд.Увеличение с начала года произошло за счет прироста кредитного портфеля корпоративных клиентов на 4,6% до 6,8 млрд рублей, и физических лиц на 7,3% - до 11,3 млрд рублей на сегодняшний день.