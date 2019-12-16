Срочный кредитный портфель Россельхозбанка на Алтае превысил 18 млрд рублей

На сегодняшний день в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» срочный кредитный портфель превысил 18 млрд.Увеличение с начала года произошло за счет прироста кредитного портфеля корпоративных клиентов на 4,6% до 6,8 млрд рублей, и физических лиц на 7,3% - до 11,3 млрд рублей на сегодняшний день.
«Обновленная государственная программа развития сельского хозяйства до 2025 ставит перед отраслью серьезные задачи: обеспечить продовольственную безопасность, повысить добавленную стоимость, обеспечить рост экспорта и инвестиций в основной капитал. Роль Россельхозбанка как главного финансового помощника аграриев в этом процессе существенно важна. Субсидирование процентной ставки остается одним из ключевых инструментов поддержки отрасли. Объем выдач по программе льготного кредитования растет, как и финансирование АПК в целом. Мы продолжим всесторонне содействовать росту отрасли, повышая эффективность вложений в агросектор», ‒ отметил директор филиала Николай Бойко.