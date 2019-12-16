Эсеры протестуют против плохих дорог в Рубцовске автопробегом

Новости 16.12.2019 11:35 164

Отделение «Справедливой России» устроило автопробег в рамках протеста против плохого состояния дорог в Рубцовске. Об этом сообщает сайт алтайских эсеров.

Организатор мероприятия, председатель Совета местного отделения партии СР Сергей Сущевский рассказал, что в рамках акции колонна автомобилей со знаменами партии проехали по одной из самых "убитых" дорог в городе – Новоегорьевскому тракту до улицы Арычной.

«Изначально автопробег был запланирован от улицы Алтайской в районе кафе Пале-Рояль – ул. Светлова – ул. Комсомольская – ул. Калинина – пр-т Ленина до пер. Промышленного, но этот маршрут администрация Рубцовска не согласовала, ссылаясь на отрицательное заключение министерства транспорта Алтайского края», – подчеркнул он.

После автопробега, его участники приняли резолюцию, которую они в ближайшее время намерены передать главе Рубцовска Дмитрию Фельдману.

В принятом документе содержатся три пункта требований: