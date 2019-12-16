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Эсеры протестуют против плохих дорог в Рубцовске автопробегом

Новости
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Отделение «Справедливой России» устроило автопробег в рамках протеста против плохого состояния дорог в Рубцовске. Об этом сообщает сайт алтайских эсеров.

Организатор мероприятия, председатель Совета местного отделения партии СР Сергей Сущевский рассказал, что в рамках акции колонна автомобилей со знаменами партии проехали по одной из самых "убитых" дорог в городе – Новоегорьевскому тракту до улицы Арычной.

«Изначально автопробег был запланирован от улицы Алтайской в районе кафе Пале-Рояль – ул. Светлова – ул. Комсомольская – ул. Калинина – пр-т Ленина до пер. Промышленного, но этот маршрут администрация Рубцовска не согласовала, ссылаясь на отрицательное заключение министерства транспорта Алтайского края», – подчеркнул он.

После автопробега, его участники приняли резолюцию, которую они в ближайшее время намерены передать главе Рубцовска Дмитрию Фельдману.

В принятом документе содержатся три пункта требований:

  • Изыскать дополнительные средства на капитальный ремонт дорог общего пользования на территории города Рубцовска Алтайского края, которые находятся, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии на протяжении многих лет. К таковым относятся: Новоегорьевский тракт, ул. Тракторная, рабочий Тракт, ул. Алтайская, проспект Рубцовский, ул. Ленинградская, ул. Красная, ул. Краснознаменская, Бульвар Победы, ул. Дзержинского, ул. Советская, пер. Собина, а также, частично: пер. Садовый, ул. Громова, ул. Калинина и другие.
  • Усилить контроль за состоянием и наличием жизненно важных дорожных знаков, таких, как пешеходный переход.
  • Усилить контроль за содержанием дорог общего пользования на территории Рубцовска в зимний период времени в плане своевременной очистки дорожного полотна от снега.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai.spravedlivo.ru

Комментарии (1)

1000

Гость

Теперь главное чтобы другие оппозиционеры не ринулись в автопробег. А акция прикольная. Нам в Барнауле надо тоже. потому что город уже завален снегом как в берлоге живем

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