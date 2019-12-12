Кто претендует на должность мэра Барнаула. Семь таких разных кандидатов

Новости 16.12.2019 11:05 469

Принимать документы от желающих стать главой Барнаула будут до 19 декабря. Пока известно о семерых кандидатах на этот пост. "Политсибру" знакомит своих читателей с этими людьми.

Судя по открытым данным, всех претендентов можно разделить на три группы. В первую входят кандидаты с опытом управления большими коллективами. Во второй – депутаты городской думы, то есть, знакомые с ситуацией в Барнауле со стороны представительного органа. В третьей – так называемые «темные лошадки», выдвиженцы, еще мало известные широкой публике.

Управленцы

Вячеслав Франк, 54 года . Первый заместитель главы города. После того, как мэр Барнаула Сергей Дугин подал в отставку в августе этого года, на него возложены полномочия временно исполнять обязанности главы Барнаула.

Единственный из семи кандидатов, имеющий опыт работы в муниципалитете. В мэрию Барнаула пришел в 2007 году, ранее занимал руководящие должности в строительных фирмах. С 2011 года работал заместителем главы и первым заместителем главы города.

Решение губернатора Виктора Томенко поставить его исполняющим обязанности главы города поддержали все кроме двух депутатов Барнаульской Думы. Принимая полномочия Вячеслав Франк заявил: «Я осознаю ту ответственность, которую вы возлагаете на меня. Я сделаю все возможное для того, чтобы не подвести вас и жителей города Барнаула».

Предвыборная программа Франка посвящена реализации на территории муниципалитета приоритетных национальных проектов, инициированных президентом. Сам чиновник на одной из встреч с депутатами фракции «Единой России» в Барнаульской гордуме так обозначил позицию: «Нужно исполнять данные горожанам обещания, при этом учитывая текущие обращения граждан».

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Сергей Шумов, 59 лет . Бывший директор ООО «Барнаульский водоканал». Ранее он также был управленцем на «Барнаульском молочном комбинате», работал в «БарнаулЭнерго» и «Барнаулкапстрое». Кроме того, Шумов возглавлял в Республике Алтай филиал ОАО «Особые экономические зоны». Сейчас он директор частной фирмы.

Кандидат выдвинул девиз «Простые радости для простых людей». На посту главы города он намерен заняться развитием комфортной городской среды. Он предлагает создать такие условия, чтобы барнаульцы получали качественные медицинские и социальные услуги, не испытывали нужду в горячей и холодной воде, были окружены зелеными парками.

"Когда есть отопление и вода, мы не замечаем людей, которые нам их обеспечивают, а вспоминаем о них только в профессиональные праздники. В Барнауле в последнее время с этим связаны одни скандалы, а мне хочется дать людям эти самые простые радости", - обозначил позицию Шумов.

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Андрей Крылов, 53 года . Он известен тем, что баллотировался на выборах губернатора Алтайского края в 2018 году, но проиграл Виктору Томенко. Долго оспаривал свой проигрыш в суде, но безрезультатно. До недавнего времени был руководителем регионального отделения «Партия Роста» (с этого поста его сняли в прошлом месяце).

Крылов руководит рядом предприятий, в том числе «Барнаульским шпалопропиточным заводом», «Алейским сахарным заводом» и «Алтайской криптомайнинговой компанией».

Свою предвыборную программу кандидат назвал «Умный город». В чем именно состоит ее концепция, Крылов широкой общественности не раскрывает. Но если заглянуть в предвыборную агитацию 2017 года, когда он баллотировался на должность главы региона, планы у политика довольно амбициозные. Тогда он обещал: сократить количество чиновников, оставшимся прировнять заработную плату к минимальной, передалать чиновничьи дворцы под больницы и школы, упразднить лживые провластные СМИ, вернуть надежду людям жить по совести.

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Депутаты

Елена Хрусталева, 59 лет . Она внучка первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева, который руководил регионом с 1961 по 1976 год. Хрусталева - депутат Барнаульской гордумы от КПРФ. Профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского государственного медицинского университета.

На пост мэра Барнаула ее выдвинули коммунисты. В числе основных проблем города Елена Хрусталева называет скудность местного бюджета, что не позволяет решать насущные задачи муниципалитета. Пополнить казну можно развивая промышленный потенциал Барнаула, средний и малый бизнес, считает 59-летняя кандидат.

По мнению Хрусталевой, городские власти должны способствовать этому, а не мешать. В качестве мер поддержки она предлагает муниципальное бюджетное кредитование, снижение административных барьеров, продвижение местной продукции за пределы Алтайского края, а также пресечения фактов лоббирования интересов одних финансовых кругов в ущерб другим.

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Алексей Скосырский, 53 года . Депутат Барнаульской городской думы, в которой представляет ЛДПР.

По образованию Скосырский – строитель, закончил барнаульский политехнический институт в 1987 году. Также в 2017 году он закончил Институте мировых цивилизаций (вуз Владимира Жириновского) по специальности менеджмент.

Депутат Скосырский – частный предприниматель. О его программе пока нет данных.

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Третья группа

Алексей Шипунов, 34 года . О нем мало что известно, так как подробности своей биографии кандидат раскрывает СМИ неохотно. По образованию он юрист, с 2008 года занимался бизнесом. Сейчас - официально безработный.

Шипунов уверяет, что знает, как решить многочисленные городские проблемы, и все это прописано в его предвыборной программе. Однако тезисы не разглашает, опасаясь плагиата. Он убежден, что глава города в первую очередь должен быть топ-менеджером, а не заниматься хозяйственными вопросами.

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Александр Анрющенко, 50 лет . Выдвинут региональным отделением партии «Коммунисты России». В настоящий момент он – первый секретарь барнаульского горкома этой партии.

Андрющенко родился в Ангарске. Учился в Северо-Кавказской академии государственной службы, является кандидатом экономических наук и работает юрисконсультом. Ранее трудился в «Кубаньэнерго» и «Алтайэнерго».

«Город социального равенства» - таким видит Барнаул кандидат. На посту мэра он намерен «обеспечить подлинное народовластие, вернуть муниципальную собственность городу, сформировать и расширить муниципальный сектор реальной экономики на основе разработок и внедрения высокотехнологичных средств производства».

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Прием документов от потенциальных кандидатов в мэры продлится до конца недели. Есть вероятность, что список пополнят новые претенденты. Ожидается, что 6 февраля 2020 года городские депутаты определятся с барнаульским градоначальником.