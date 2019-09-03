Аварийный дом в Барнауле экстренно расселяют

Новости 16.12.2019 10:25 207

Специалисты комитета ЖКХ Барнаула посетили аварийный дом на проспекте Ленина, 183. Статус аварийного он получил еще в мае 2016 года. Расселение уже идет. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Собственникам 12 жилых помещений выплачено почти 23 млн рублей в качестве возмещающих средств на изымаемые квартиры. Несмотря на это, некоторые жильцы еще не покинули свои квартиры, и еще четыре собственника отказываются подписывать соглашение с администрацией. Очевидно, их не устроили детали соглашения, которые им выдвинули власти.

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Члены комитета и райадминистрации совместно с полицией обошли квартиры и рассказали людям о мерах поддержки, на которую они имеют право.

«Техническое состояние дома ухудшается. Мы надеемся, что донесенная информация заставит людей начать действовать, так как речь идет, прежде всего, об их безопасности», - заявил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству города Антон Бенс.

В этом году 16-квартирный аварийный дом достиг 70-летнего возраста. Как рассказали жильцы, за это время там ни разу не был сделан капремонт.

Некоторое время назад инициативная группа добивалась расселения, но в мэрии дали понять, что денег на все аварийные дома не хватит. Теперь деньги появились, но договориться удалось не со всеми.

В городской администрации напомнили, что любой собственник аварийного помещения имеет право обратиться в комитет ЖКХ с заявлением на предоставление квартиры из маневренного фонда или получение компенсации из городского бюджета на аренду жилья.

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За однокомнатную квартиру возмещенная сумма составит 10 тыс. рублей в месяц, за 2-комнатную – 12 тыс. рублей, за 3-комнатную – 15 тыс. рублей. За время действия таких мер поддержки граждане получили порядка 54 млн рублей, в этом году такой возможностью воспользовались 96 семей.

Бенс отметил, что ситуацию осложняет опасение граждан, которые боятся использовать государственную помощь, мотивируя это тем, что расселение их дома может затянуться, и они будут вынуждены постоянно проживать в съемной квартире или в маневренном фонде.

«Этот не так. Процесс идет независимо от того, какими формами поддержки воспользовались люди. Дом будет расселен в установленные сроки, как того требуют условия реализации программы», - сказал председатель комитета ЖКХ.