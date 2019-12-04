В правительстве Республики Алтай продолжаются кадровые перестановки

Новости 16.12.2019 10:40 231

Министр образования и науки Республики Алтай Алексей Бондаренко ушел в отставку. Его обязанности назначена исполнять Ольга Саврасова. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, близких к правительству региона.

Ольге Саврасовой 44 года. В республиканском Минобре она работает с 2009 года. Была главным специалистом, затем – главным госинспектором отдела по надзору и контролю в сфере образования, далее – начальником отдела образовательной политики. С 2015 года занимала должность заместителя министра.

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Окончила Горно-Алтайский госуниверситет. После выпуска некоторое время работала учителем физики и математики в селе Кызыл-Озек, руководителем отдела в Центре молодежной политики.

Портал "Новости Горного Алтая" сообщают также, что доктор биологических наук Алексей Бондаренко возвращается в Горно-Алтайский госуниверситет. Он является специалистом в области географии населения дневных чешуекрылых насекомых горных территорий юга Западной Сибири. Основные научные результаты относятся к выявлению особенностей распределения многовидовых сообществ по высотным поясам и основным ландшафтным выделам, а также пространственно-типологической организации населения булавоусых чешуекрылых в Юго-Восточном Алтае, Туве, северо-западной Монголии. Преподает зоологию беспозвоночных, протозоологию, сравнительную анатомию беспозвоночных, лесную энтомологию, зоогеографию. Опубликовал 208 научных работ, в том числе две монографии, десять коллективных монографий, 12 учебных пособий.