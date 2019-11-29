«Семеро по лавкам»: УФАС обнаружило в Барнауле газовый картель?

Новости 16.12.2019 9:55 194

Алтайское УФАС выявило признаки монопольного сговора в деятельности семи продавцов сжиженного углеводородного газа (СУГ) в городе Барнауле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как поясняется в релизе УФАС, от автомобилистов стали поступать многочисленные обращения, в которых указывалось, что стоимость заправки газом в Барнауле гораздо выше, чем в других городах Сибири – разница доходила до 10 рублей за литр.

Антимонопольщики провели проверку барнаульских АГЗС и обнаружили, что одинаковые цены (25,5 рублей за литр) зафиксированы как в кассовых чеках, так и на стелах и информационных стендах ряда АГЗС, принадлежащих ООО «Газавтонефть», ИП Карташев, ООО «Микрон», ООО «Газкомпани», ООО «Газпромнефть», ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» и ИП Филиппов.

Наряду с ведением единообразной ценовой политики, компаниями предоставлялись скидки в размере двух рублей с каждого литра газомоторного топлива при условии заправки полного бака автомобиля.

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Анализ ситуации привел УФАС к выводу, что одинаковые цены не обусловлены колебаниями рынка, поскольку все компании закупают СУГ у поставщиков по различным ценам и реализуют топливо в разных объемах. По мнению ведомства, структура затрат каждого продавца индивидуальна, и у компаний нет объективных причин вести синхронную ценовую политику.

В отношении компаний возбуждено дело по признакам нарушения п. 1 ч.1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции», его рассмотрение дела назначено на 22 января 2020 года.