Четыре участка на озере Ая выставлены на аукцион

Новости 16.12.2019 9:20 330

Фонд имущества Алтайского края выставил на торги отдельными лотами четыре земельных участка на берегу озера Ая, площадью 0,2 га каждый. Общая начальная стоимость права их аренды составляет 160 тысяч рублей.

Согласно опубликованному Крайимуществом объявлению, все территории предоставляются "для оздоровительной деятельности, не предусматривающей строительство зданий, сооружений".

По данным регионального Минприроды, все четыре участка расположены в границах природного парка краевого значения «Ая», в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Катуни.

По каждому лоту шаг аукциона составляет 1,2 тысячи рублей, задаток – 20 тысяч рублей. Торги состоятся 18 февраля.