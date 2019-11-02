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Налог на самозанятых добрался до Сибири

Новости
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С нового года налогоообложение самозанятых распространится на три региона Сибири: Красноярский край, Кузбасс и Новосибирскую область. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводился в Москве и области, а также Татарстане и Калужской области. Теперь к этому списку добавилось еще 19 регионов. Алтайского края среди них нет.

30 октября расширяющие географию эксперимента изменения в федеральном законе были приняты в первом чтении. Слухи о том, что налог на самозанятых распространится на всю Россию, не подтверились.

Режим для самозанятых введут в 2020 году для некоторых регионов Сибири

Режим для самозанятых введут в 2020 году для некоторых регионов Сибири

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Ранее ходили слухи, что в 2020 году такой налоговый режим введут по всей России

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Автор: Политсиб.ру

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