Налог на самозанятых добрался до Сибири

Новости 16.12.2019 8:45 196

С нового года налогоообложение самозанятых распространится на три региона Сибири: Красноярский край, Кузбасс и Новосибирскую область. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводился в Москве и области, а также Татарстане и Калужской области. Теперь к этому списку добавилось еще 19 регионов. Алтайского края среди них нет.

30 октября расширяющие географию эксперимента изменения в федеральном законе были приняты в первом чтении. Слухи о том, что налог на самозанятых распространится на всю Россию, не подтверились.