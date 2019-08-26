«Я не думаю, что наш регион бесперспективен»: Виктор Томенко подвел итоги 2019 года

Новости 16.12.2019 7:10 942

В конце прошлой недели губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с ведущими СМИ региона. Подобные встречи уже стали традиционными и проходят каждый квартал. На этот раз общение с журналистами продолжалось 2,5 часа, всего было задано 20 вопросов. Часть тем касалась итогов года, другие были посвящены текущей повестке. С наиболее интересными сюжетами, затронутыми в ходе встречи с главой региона, можно ознакомиться ниже.

- В последнее время в соцсетях, СМИ появляется все больше негативных статей о государственных медицинских учреждениях, утверждается, что в больницах и поликлиниках не хватает врачей. Проблема только в низкой зарплате?

- Здесь надо назвать вещи своими именами. Примерно 8200 врачей работает в крае, в котором проживает 2,3 млн человек. Учитывая, что в сельской местности живут 42% людей, этого количества врачей недостаточно. Считать их численность можно по-разному: по нормативным базам, через штатные расписания поликлиник, но в целом на сегодня не хватает от четырех до шести тысяч медиков. В связи с тем, что их нет, работает система совместительства, на которой находится более 70% врачей. Из-за разбросанности медучреждений по краю, краевому минздраву приходится отправлять врачей в командировки.

Поставлена точка в истории медсанчасти на Малиновом Озере Новости 26.08.2019 12:05 Местным жителям отстоять учреждение не удалось 2492

Проблема дефицита кадров в медицине, она, к сожалению, общая для большинства регионов нашей страны. Подходы, которые сегодня вырабатываются, позволят сначала закрыть самые острые потребности, а потом выйти на нормальный механизм работы. Уже действуют программы «Сельский фельдшер», «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность с выплатой подъемных от 500 тысяч до 1 млн, идет целевая работа со студентами медвузов, специальная работа со школьниками, думающими пойти учиться на врачей.

Есть ориентиры, на которые край должен выходить по уровню зарплаты, и они выдерживаются. Но в силу того, что экономика в регионе находится на недостаточно высоком уровне, мы не конкурентоспособны в плане привлечения молодых специалистов и удержания опытных. Вопрос такой есть, он системный для края. Только последовательные шаги помогут разрешить эту проблему.

Как алтайский Минздрав будет привлекать кадры Новости 11.07.2019 9:55 Министерство здравоохранения Алтайского края взялось за решение кадрового вопроса 2017

- Алтайский край позиционировался предыдущим руководителем как достойный, развивающийся регион. Вы, достаточно неожиданно, заявили о том, что мы – бедный регион. Почему вы посчитали важным об этом сказать, не боитесь ли вы усилить некое социальное уныние и, может быть даже, усилить отток кадров и, в частности, молодежи?

- Интересная постановка вопроса. Первое, что значит, вы согласились, что регион бедный или небедный? Мы с вами цифры открываем и смотрим: Новосибирская, область, Кемеровская область, Красноярский край, Томская область, Алтайский край, Омская область. Наш регион где? В конце списка. Как я могу сказать, что мы лучше других? Низкий уровень социально-экономического развития по некоторым направлениям – это та объективная ситуация, которая в крае сложилась не за один год, и даже не за десятилетие. Она складывалась так в течение продолжительного времени. Таким образом формировалась экономика, социальная сфера, общественные явления и связи.

Правильно называть вещи своими именами, это нам дает возможность оценить текущее положение дел, выявить слабые места и от этого начинать строить свои планы по улучшению и развитию нашей жизни. Я не думаю, что регион наш бесперспективен. Мы постараемся, мы будем в этом направлении работать, я обещал это своим избирателям, жителям края. Примерно половина денег для того, чтобы мы жили, нам выделяется федеральным правительством. В этом смысле мы – регион дотационный, но не бесперспективный.

«Мы кричали и писали»: губернатор рассказал, как Алтайский край получил «антикризисного управляющего» из Москвы Новости 18.06.2019 7:10 Помогать региону покинуть ряды отстающих будет министр труда РФ Максим Топилин 1535

- Уже год пустует кресло промышленного вице-губернатора. По каким причинам место до сих пор вакантно?

- Когда мы формировали правительство, то вновь создали министерство промышленности и энергетики, разделив министерства транспорта, строительства и ЖКХ. Быстро надо было решить вопрос с обеспечением работы министерств, назначением руководства. Сделав это, отложил вопрос о назначении промышленного вице-губернатора, так как явной кандидатуры не было. Кадровая работа – это тонкая работа с людьми, у них случаются обстоятельства, в том числе вновь открывающиеся или ранее не прогнозировавшиеся. Поэтому некоторые вопросы пришлось пересмотреть, от некоторых планов пришлось отказаться.

И работу всех этих трех министерств в плане координации я пока что замкнул на себя. Некоторые другие заместители помогают мне в регулировании функционала министерств, но в целом, руку на пульсе держу я. Вопрос, конечно же, требует разрешения, иначе бы должность просто не предусматривалась в структуре. Почти закончена предварительная работа по переформатированию блока. Еще немного наберитесь терпения, в обозримом будущем эти изменения мы объявим.

Интервью как приквел к отчету: зачем алтайский губернатор решил пообщаться со СМИ Новости 25.04.2019 7:10 Виктор Томенко за два с лишним часа ответил почти на 20 вопросов 1011

- Стала вакантна должность министра экономического развития. Как вы восприняли отставку Павла Дитятева?

- В данном случае это двойная должность: руководитель министерства экономического развития региона и одновременно это заместитель, который координирует деятельность нескольких органов власти, которые занимаются развитием. Вице-премьер нужен здесь, чтобы вести системную работу и эффективно выстраивать деятельность этих органов. Примерно год назад мы подошли к тому, что есть несколько позиций в администрации Алтайского края, назначения на которые губернатор делает по согласованию с АКЗС.

…О том, что Павел Владимирович уходит, он меня проинформировал не так, чтобы задолго до увольнения. Сначала это решение было очень неожиданным, но потом стало понятно, что это неизбежная ситуация. И это созвучно с ответом на предыдущий вопрос, даже госслужащие - это живые люди, у которых могут возникнуть обстоятельства, требующие серьезных шагов. Так получилось и у Павла Владимировича. Ну что ж. Я поблагодарил его за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. И вчера он мне прислал сообщение с фотографией указа мэра Москвы о назначении.

Что касается возможных кандидатур – это работа, которую на данном этапе я должен провести сам. Есть определенный шорт-лист. Далее кандидатуру надо будет согласовать с АКЗС. И только после этого можно будет конкретно говорить о назначении.

Кто может возглавить Минэкономразвития Алтайского края? Новости 13.12.2019 13:15 Скорее всего, назначение произойдет уже после Нового года 2444

- В ноябре прошел съезд партии «Единой России», где Владимир Путин призвал «терзать чиновников». Нашим молодым единороссам волей-неволей придется вас терзать. Готовы ли вы к таким «кровожадным» отношениям с партией власти? Может, вы как-то по-особенному готовитесь к этому?

- Нет ли среди вас представителей партии «Единая Россия»? Просто вы меня уже немножко начинаете терзать (смеется). Тут надо воспринимать эту часть выступления президента в контексте. Речь шла о призыве не руководствоваться ложным чувством солидарности. Дескать, если мы в одной партии, то властное лицо – мэр, губернатор и т.д. - не должен подвергаться критике. Говорилось, что не стоит подменять принципиальную гражданскую позицию ложной солидарностью, дисциплиной или этикой. Вопрос зависит от общей настроенности руководителей, назначенных или избранных на свои посты. Я неоднократно говорил о том, что это очень важно - разговаривать с людьми, выслушивать критику, на что-то отвечать, иногда за неприемлемой формой есть здравое зерно. Это позиция политическая, гражданская, управленческая. Каждый выбирает позицию сам. Если ты думаешь о политическом будущем и твоя главная цель сделать так, чтобы твой регион жил лучше, достигал новых показателей, улучшалось качество жизни, то надо работать и быть готовым к тому, что будут и «терзать», и «трясти».

Отчет без прикрас: как Алтайский край прожил 2018 год по версии главы региона Новости 26.04.2019 17:45 Репортаж "Политсибру" с главного политического события года в регионе 1164

- Как вы относитесь к идее возвращения выборности мэра в административных центрах регионов? Насколько, с вашей точки зрения, барнаульцы готовы к тому, чтобы самим выбирать главу города, не делегируя эти полномочия 40 депутатам?

- Я думаю, что вопрос по поводу того созрели барнаульцы или нет – неправомерен. Для этого не надо созревать. Просто так устроена выборная процедура, система права. Губернатора же края мы выбирали напрямую, просто приходили и голосовали, не созревая. Десять лет разные люди в разных составах АКЗС приходили к одинаковому выводу о сохранении существующей системы выборов градоначальника (без использования прямых выборов – прим. ред.). Нужно сказать, что система и прямых выборов, и опосредованных - через делегирование прав и полномочий депутатам гордумы, рабочие. При обеих моделях в городе будет градоначальник. И обе они имеют свои минусы. Я думаю, не стоит повторяться, какие аргументы были сказаны «за» и «против». На сегодняшний день политическое устройство работает по этой модели, и работает нормально.

«В ответ услышал только маты»: депутаты АКЗС отказались вернуть выборы мэра Барнаула Новости 26.09.2019 14:05 Депутаты-единороссы проголосовали против 3698

- Как развивалась ситуация вокруг строительства отеля Radisson в Барнауле и почему в итоге принято решение не возводить его на площади Сахарова? На такой шаг вы пошли под давлением общественности?

- В одной из наших предыдущих встреч мы с вами обсуждали, что не от губернатора зависит разрешение на строительство в определенном месте. Я на это обращал особое внимание. Конечно, своя позиция должна быть в особенно сложных или кризисных ситуациях, например, если дело касается краевой земли. Но в данном случае должны работать, регламенты, порядки и процедуры по принятию подобного рода решений.

Что касается предполагавшегося строительства, ситуация началась с того, что уже при моей работе губернатором, руководители блока экономического развития сообщили мне, что давно уже существует инвестор, который провел исследовательские работы, где можно было бы построить такой отель. Остановились на участке в месте пересечения улицы Молодежной и проспекта Социалистического. Как проводилась предварительная работа, я не знаю, и знать не мог бы. В качестве инвестора выступила компания «Премиум-Строй», которая успешно построила реабилитационный центр в травматологии и ортопедии.

Что известно об инвесторе, «продвигающем» Radisson в Барнаул Новости 05.11.2019 13:55 Сквер на площади Сахарова пока останется нетронутым, однако от планов строительства отеля компания-инвестор не отказалась 5068

У компании опыт успешной реализации социального объекта был, репутация была подтверждена. Я принял эту информацию к сведению. В одну из своих рабочих поездок я встретился с руководством компании Рэддисон в России – партнерами наших инвесторов. Оказалось, что у них есть понимание возможности постройки отеля в Барнауле, желание, готовность. Естественно, к такого рода объектам применяются определенные требования по поводу расположения в какой-то части города, относительно административных и культурных центров, варианты разнообразной транспортной доступности. Этот участок им понравился. Тем более, что предварительная работа показывала им, что, вроде бы, можно убедить жителей близлежащих кварталов и вообще барнаульцев в том, что этот объект смотрелся бы хорошо и даже улучшил ситуацию против той, которая есть на самом деле.

Но к этому времени я уже достаточно глубоко углубился в дела города и края, поэтому высказал сомнение в том, что удастся получить одобрение жителей. Поэтому попросил руководство компании при поддержке подразделений правительства края и городской администрации этот вопрос еще раз изучить. Однако началось с того, что сразу не нашлось правильных слов сообщить, что вопрос только изучается. Откуда-то появилась информация, что все уже решено. У меня самого сразу было сомнение, так как сложно найти взаимопонимание.

Инвестор «забраковал» предлагаемые для строительства Radisson участки? Новости 25.11.2019 7:40 По его словам, все новые территории уже заняты скверами 4778

И еще один нюанс: необязательно «против» должно быть большинство. Может быть, 70% было «за» строительство, но они особо нигде не высказывались. А несогласных могло быть не так и много, но для них это вопрос принципиальный. Они же дальше ни жить, ни работать не дадут этому объекту. И это будет постоянной точкой конфликта и негативной памяти.

И, когда я увидел, что ситуация зашла совсем не в то русло, грозя перейти в конфликтную, то вмешался и попросил прекратить эти изучения. У меня есть такое представление на среднесрочную перспективу, что строительства в этой части города вообще никакого не будет. У людей какое-то сакральное отношение к этому месту и существующим там объектам, и с этим следует согласиться. Если придет несколько сотен человек и потребует там что-то построить, то тогда уже можно будет этот вопрос повторно рассмотреть.

По поводу давления – это вопрос субъективный. Я к вам обращаюсь, как избиратель к своему губернатору и о чем-то прошу. Можно ли это расценивать как давление? Я считаю, что мы поступили правильно: была создана рабочая группа вместе с инвестором и краевыми управлениями, чтобы посмотреть другие площадки в городе, которые могли бы быть интересны. Одно дело, если бы у нас очередь из них стояла, и мы говорили бы: «Ты, иди сюда. А ты - уходи». Но это не так, нам инвесторов надо привлекать, стараясь, конечно, при этом соблюсти интересы жителей. Надо искать компромиссы, приходить к общему решению. Если не получится, то интересы людей важнее.

Барнаульцы создали петицию за перенос строительства отеля Radisson Новости 23.10.2019 7:40 В случае отрицательного ответа горожане готовы к акциям протеста 5646

- Не предлагали ли вам возглавить региональное отделение партии «Единая Россия» в Алтайском крае?

- Этот вопрос не рассматривался и не поднимался. Скорее всего, возникнуть он мог из-за аналогичных процессов, происходящих в сибирском регионе. Напомню, что в партию я вступил в прошлом году, 8 декабря 2018 года на съезде получил партийный билет из рук председателя. Кандидатом на пост губернатора Алтайского края я был выдвинут именно партией «Единая Россия», фактически на тот момент в ней не состоя. В ходе дальнейшей работы посчитал возможным и даже необходимым туда вступить. Я состою в генеральном совете партии, куда входит 150 человек, выполняю там определенные функции, связанные с органами управления. Вхожу в президиум краевого политсовета. Мне представляется, что структура партийного аппарат региона вполне работоспособна и готова выполнять различные политические задачи. Поэтому не было вопроса о том, чтобы проводить какие-то серьезные изменения.

Более десяти глав регионов возглавят реготделения «Единой России» Новости 24.10.2019 10:40 Несмотря на это, глав реготделений сменится еще больше 915

- Как часто вам приходится решать проблемы простых людей в «ручном» режиме, и правильно ли это? Не должно ли все решаться само по себе без участия чиновников? Не боитесь, что прецедент, появившийся благодаря Санниково, послужит для спекуляции. Достаточно «поймать» на улице мэра, губернатора, депутата и все твои проблемы решатся.

- Сначала отвечу на общий вопрос: должны ли руководители, облеченные большой властью, решать какие-то вопросы в ручном режиме. Если есть вопрос, и ты его видишь, естественно его надо решать. Может ли это быть главным принципом работы? Конечно, не может. Край огромный, это невозможно ни физически, ни психологически. Ты сделаешь что-то, и всегда это будет лишь небольшая часть. Таковы возможности человека против системы. И поэтому системные вопросы и решать надо системно.

Этот подход не может быть единственным, но иногда стоит использовать его в работе, чтобы продемонстрировать, что некоторые вопросы имеют свое решение, и как к этому надо подходить. Конечно, по-хорошему вопросы должны решать так как хорошо функционируют системы - хозяйственные, управленческие и пр. И по большому счету, наше общество, край живет, развивается потому, что выстроенные нами системы работают. Но нет-нет и случаются какие-то индивидуальные случаи и сбои.

Жителям села, пожаловавшимся Медведеву, вернут горячую воду через год Новости 14.11.2019 14:50 Ориентировочно, на все работы может уйти до 25 млн рублей 3076

По Санниково мне пришлось вникать в ситуацию, в курсе которой я не был , и это отдельный вопрос взаимодействия краевой власти и местной, которые много лет живут с этой проблемой. Завершив рабочую поездку и проводив федеральных гостей, я серьезно занялся этой ситуацией. Местная жительница с 2016 года неоднократно обращалась к местным властям с просьбами и требованиями вернуть горячую воду, которая ранее была. Но чиновники воспринимали эту ситуацию так, что существует два-три несогласных человека, а остальных все устраивает, они боятся значительного повышения цен за горячую воду, так как туда может быть включена стоимость ремонта станции. Далее выяснилось, что Татьяна Андреевна (Кадукина – прим. ред.) обращалась в суд и выиграла дело, так как произошло ухудшение условий жизни. Вода раньше была, а потом ее отключили. И если у нас есть решение суда, то мы должны его выполнять, других вариантов быть не может.

Открывает ли это «ящик Пандоры»? Каждая ситуация очень индивидуальна. Жители могли пообщаться и решить, что не стоит заморачиваться и пытаться вернуть воду, но такого не было. Вполне возможно, что мнение местных властей было ошибочным. На сегодняшний день обсчитывается стоимость работ по восстановлению котельной, которая находится на балансе села. Если в местном бюджете будет недостаточно средств, то поможет край.

«Нажал кнопку». Дмитрий Медведев рассказал о своем визите в Алтайский край Новости 21.11.2019 7:40 к главе правительства с жалобой обратилась жительница села Санниково 712

- Конец года - трационное время подведения итогов. Как бы вы сформулировали три основных достижения края за этот отрезок и три главных неудачи? И еще один момент. Ряд российских регионов решили перенести рабочий день с 31 декабря на 28-ое. Какого мнения вы придерживаетесь на данный счет?

- Начнем с ситуации вокруг 31 декабря. По стране шагает своеобразный флэшмоб губернаторских решений. Между тем серьезного запроса от жителей края не поступало. И традиционно так сложилось, что последний день года предпраздничный, как правило, сокращенный. Люди приходят на работу в хорошем настроении и доделывают дела, не оставляя перед длинными праздниками серьезных вопросов. Работа в этот день обдумывается людьми заранее: кто отгул возьмет, кто день к отпуску, кто-то придет делать легкую работу, не садясь за стратегические планы развития. Поэтому это привычное дело, 31 – рабочий день, с коллегами встретились, поздравили друг друга с праздниками. Все мы давно, с первого января, знали, что предновогодний день будет рабочим. Если бы хотелось что-то изменить, то надо было заводить разговор об этом в начале года, а не на последней неделе. У других регионов, может быть, есть какие-то особенности, для кого-то это политический шаг. Я не вижу необходимости делать 31 декабря выходным днем, ломать порядок вещей.

Какие регионы возьмут «отгул» 31 декабря? Новости 29.11.2019 12:35 Вопреки отказу правительства РФ сделать 31 декабря выходным днем, некоторые регионы все же пошли навстречу просьбам населения 2005

Теперь о второй части, про успехи и неудачи. Это вопросы из серии: три любимые книги, три любимых фильма. Для этого надо сесть и хорошенечко выдохнуть, задуматься и проанализировать, что происходило в этом году. У меня для этого времени еще не было. Возможно, стоит этот вопрос отдать на откуп тем, кто пишет, анализирует, формулирует, следит, представляет, как должны работать краевые власти. Если я сейчас начну отвечать, то наверняка что-то выпущу. Я бы обошелся общим заключением, что год получился интересный, насыщенный, во многом успешный для края, многие планы были выполнены и перевыполнены. И это означает, что мы на правильном пути. Будем стараться и впредь достигать поставленных целей и задач, выполнять обещания, делиться информацией с жителями края.

Виктор Томенко: «Я не хотел бы быть губернатором на протяжении 20 лет» Новости 09.01.2019 13:00 Губернатор под Новый год дал большое интервью сразу 6 региональным СМИ 1338

- Как вы относитесь к ситуации с потенциальной вырубкой парка в Барнауле под строительство ФОК? Есть ли здесь какая-то альтернатива?

- Когда утверждался Генплан города, то все процедуры, на первый взгляд, были соблюдены. Когда же дошли до конкретного дела, то активно стало формироваться общественное мнение и звучит оно сейчас достаточно громко.

Считаю, нужно подойти взвешенно, и если будут весомые аргументы «против», то пересмотреть первоначальное решение.

Может быть, действительно, где-то есть цейтнот, связанный с использованием денег этого года (на строительство ФОК). Ну, деньги, это же такое дело. Деньги приходят и уходят. А если мы там парк уберем, вряд ли он появится в ближайшие 100 лет на этом месте…