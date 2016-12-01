Центр томографии за 500 млн появится в Барнауле

Новости 16.12.2019 8:15 265

Первый из четырех запланированных в Сибири центров позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) для диагностики онкозаболеваний появился в Новосибирске. В 2020 году запланировано строительство ПЭТ-центра за 0,5 млрд рублей в Барнауле, передает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заявление инвестора – ГК ЛЦД МИБС.

Группа компаний «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем им. С. Березина» (Санкт-Петербург) намерена построить центры ПЭТ в Барнауле, Томске и Кемерово. Сроки строительства последнего не называются, а Томск и Барнаул могут обзавестись ПЭТ-центрами уже в следующем году.

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Соглашение о строительстве ПЭТ-центра в Барнауле было заключено еще в 2016 году между ЛДЦ МИБС и администрацией Алтайского края. Его планировалось построить уже к концу 2017 года, однако сроки неоднократно сдвигались. По сообщениям СМИ, новое медучреждение расположится в медкластере на горе, возле краевого онкоцентра «Надежда». Краевыми властями под него без торгов выделен земельный участок.

В 2017 году председатель правления ЛДЦ МБИС Аркадий Столпнер в интервью «Алтапресс» сообщал, что на трехэтажный ПЭТ-центр в Барнауле планируется потратить 520 млн рублей из средств компании, не прибегая к кредитам. По его словам, в штате центра будет работать 30 местных специалистов, прошедших обучение в Санкт-Петербурге. Расчетный срок окупаемости ПЭТ-центра составляет 5-7 лет.