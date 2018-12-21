Кто из алтайских журналистов поедет на ежегодную пресс-конференцию Путина?

Новости 16.12.2019 7:40 638

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, побила рекорд по количеству аккредитованных журналистов. Список представителей СМИ опубликован на сайте Кремля. В документе указаны 5 человек из Алтайского края.

По данным пресс-службы главы государства, в мероприятии примет участие 1895 работников СМИ, годом ранее их было 1702. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

Из Алтайского края в Москву отправятся четверо журналистов и один оператор. От телеканала «Катунь 24» на пресс-конференцию отправится журналист Владимир Токмаков и оператор Алексей Шаульский. От издания «Амител» поедет Елена Маслова, от «Алтайской правды» - Кристина Ливер, из газеты «Вечерний Барнаул» - Лилия Болатаева.

«Немножко разочарованные»: алтайские журналисты о пресс-конференции с Путиным Мнения 21.12.2018 15:31 Алтайским журналистам не посчастливилось задать интересующие их вопросы лично 1082

Отметим, что задать вопрос в 2018 году никому из алтайских журналистов не удалось. Они хотели обсудить с президентом раздельный сбор мусора, проблему цифрового вещания и ситуацию вокруг ленточных боров.

Последний раз вопрос президенту на пресс-конференции смогла задать Кристина Ливер в 2016 году. Она спросила главу государства о том, как решается проблема задолженности регионов по кредитам, а также поинтересовалась, планируется ли дать больше самостоятельности территориям.

На первую пресс-конференцию Владимира Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002–2003 годах их уже было около 700, а во время третьего срока Путина на посту президента мероприятие ежегодно посещали не менее 1250 журналистов.

В 2018 году пресс-конференция российского президента продолжалась 3 часа 43 минуты. За это время Путин ответил на вопросы более 50 журналистов.