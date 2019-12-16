Древняя рыба найдена в алтайской реке

14.12.2019 19:45 881

Недавно в реке Белокуриха Смоленского района Алтайского края было найдено необычного вида существо. Им оказалась рыба Минога. Она считается древним существом. Возраст данного вида достигает млн лет. Об этом пишет «Комсомольская правда» Барнаул.

Студент АлтГУ, который ее обнаружил и поймал, отправил ее сразу на биологический факультет своего вуза. Об обитании животного известно давно, но только сейчас местные ученые захотели разобраться в ней более детально.

Профессор кафедры зоологии и физиологии АГУ Валерий Журавлев объясняет, что рыба по многим признакам ведет себя как паразит. Миноги прицепляются к крупным рыбам и сосут у них кровь. Она очень напоминает змею и двигается по воде также. В длину достигает 25-27 см. В 2017 году занесена в Красную книгу Алтайского края.

«Это моноциклические виды, при нересте все производители погибают. Эту рыбу также используют в качестве наживки для ловли осетровых рыб и налима в спортивном рыболовстве. Она встречается по русловой части Оби, в устье главных притоков, там, где есть течение. Это предгорные и равнинные водоемы. Например, ее периодически ловят в Камне-на-Оби. Сейчас численность миноги очень мала», - отметил ученый.

Рыба обитает в водах многих стран и занесена в международную Красную книгу.