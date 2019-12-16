Барнаулец продал автомобиль, чтобы открыть музей

Новости 14.12.2019 19:20 515

Житель Барнаула Сергей Корбан удивил многих своих друзей, продав автомобиль, и на вырученные деньги, купив старые лыжи. Об этом пишет «АиФ – Барнаул».

Сам Корбан рассказал, что все началось четыре года назад с момента, когда он увидел в мусорном баке лыжину JRVINEN. По его словам, во времена его молодости эта модель была в дефиците и пользовалась огромным спросом. На таких раньше катались олимпийские чемпионы.

Сергей понимал, о чем говорит, так как в молодости сам неоднократно побеждал на юношеских соревнованиях по биатлону.

Когда друзья узнали о его находке, то в шутку предложили открыть музей лыжных раритетов и интересного инвентаря. В итоге эта мысль начала воплощаться в жизнь. После продажи своего автомобиля он решил не покупать новый, а потратить все на новые экспонаты. Он скупал старые лыжи по всей стране.

Сейчас его будущий музей насчитывает более 500 экземпляров.

Пока все они размещены в одном из залов библиотеки Рубцовска. Часть коллекции барнаульцы могли увидеть на открытие лыжного сезона в Барнауле. Народ, понимающий толк в лыжах, ахал и восхищался. Несколько старых лыж вспомнили молодость и тряхнули стариной на эффектных ретро-гонках, которые энтузиаст Корбан организует в Рубцовске. Ну, а впереди – переезд коллекции в новый музей в Барнауле.