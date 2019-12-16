Виктор Томенко объединится с ФСБ против предприятий Алтая в хоккейном матче

Новости 14.12.2019 18:55 465

Глава Алтайского края Виктор Томенко примет участие в хоккейном матче, посвященном 100-летию со дня образованию в регионе органов госбезопасности. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

В турнире также примут участие команды «Гранит», «Бочкари», «Алтайэнергосбыт» и «Шайба». За «Гранит» сыграют олимпийский чемпион Александр Якушев, и актеры театра и кино из Алтайского края, среди которых Вадим Колганов, Сергей Комаров, Павел Трубенер, Тимур Ефременко, а также хоккеисты-воспитанники ЦСКА, Динамо, команд КХЛ, ВХЛ.

Губернатор и члены правительства края, совместно с сотрудниками сборной местного УФСБ сыграют в команде «Шайба». Турнир пройдет в Барнауле на «Титов-Арене».