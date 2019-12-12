Кандидат-коммунист будет  участвовать в выборах мэра Барнаула

Документы на участие в конкурсе на пост мэра Барнаула подала депутат Барнаульской городской Думы от фракции КПРФ Елена Хрусталева. Об этом «Политсибру» сообщил секретарь конкурсной комиссии и депутат БГД Сергей Струченко.
Документы депутат подала в пятницу, 13 декабря, в День рождения партии ЛДПР.
О своем выдвижении Хрусталева заявила самая первая, когда была избрана на партийном собрании КПРФ.
Таким образом, в конкурсе будут участвовать уже пять человек. Это и.о.главы Барнаула Вячеслав Франк, бизнесмен и топ-менеджер Сергей Шумов, экс-кандидат в губернаторы Алтайского края от «Партии Роста» Андрей Крылов и временно безработный юрист Алексей Шипунов.
Еще два кандидата заявляли о своем желании принять участие в конкурсе, но документы пока не подали. Речь идет о депутате БГД от ЛДПР Алексее Скосырском и главе реготделения партии «Коммунисты России» Александре Андрющенко.
Прием документов осуществляется до 19 декабря.
Вячеслав Франк будет участвовать в конкурсе на пост мэра Барнаула
какой голодный до власти коммунист, судя по фото...