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Эксперты рассказали, сколько нужно копить на квартиру в Барнауле

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Эксперты издания «РИА Новости» подсчитали сроки, за которые можно накопить на квартиру в разных городах России. За основу взяли среднюю зарплату на одного человека, и среднюю стоимость квартиры, площадью 33 кв.м (вторичка) в отдельно взятых городах.

Условием было предположение, что зарплата будет откладываться полностью.

Таким образом, ожидаемо, самый большой накопительный срок в Москве, где при средней зарплате 96,9 тысяч рублей на малогабаритную квартиру нужно будет копить 7,5 лет. Второе место занял Владивосток, где средняя зарплата 52,6 тысяч рублей. На квартиру в 33 кв.м можно накопить за 6,2 лет. Третье место занял Санкт-Петербург, где квартиры дороже, чем у столицы Приморья, но зарплаты выше. Итог – 5,7 лет.

Барнаул в рейтинге занял 20 место (всего 28 мест). С учетом средней зарплаты, по данным РИА, 31,4 тысячи рублей, на небольшую квартиру можно накопить за 4,4 года.

Быстрее всего на квартиру можно собрать денег в Челябинске (3 года). Дольше всех по Сибири придется копить жителю Новосибирска (4,7 года). Барнаул в рейтинге по СФО на втором месте. В расчетах видна сильная разница между средней зарплатой и стоимостью одного кв.м жилья. Следом идут Иркутск (3,9 года), Красноярск (3,6 года), Томск (3,6) и Омск (3,5).

Средний срок по всей стране, за который можно накопить на такое жилье, равен 4,2 годам.

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Автор: Политсиб.ру

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