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Глава алтайского Минобра лично проверил качество новогодних подарков детям

Новости
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За счет муниципальных средств подарки к Новому году получат учащиеся 5-6 классов, а также воспитанники приемных и многодетных семей, находящиеся под опекой. А в рамках губернаторской программы подарки получат ученики начальных классов, дети с ОВЗ, дети, находящиеся в Центрах помощи детям, которые остались без попечения родителей.

Подарки готовят для детей на кондитерской фабрике «Алтай». Первые партии уже направили в муниципалитеты. Министр образования Алтайского края Максим Костенко ознакомился с ходом работы.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (3)

1000

Ольга

ура накормят детей химикатами за родительские деньги.

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Татьяна
Вообще-то в статье написано, что деньги муниципальные
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Гость

такой хомяк, трескает за обе щеки))

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