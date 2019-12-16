Глава алтайского Минобра лично проверил качество новогодних подарков детям

Новости 14.12.2019 16:05 364

За счет муниципальных средств подарки к Новому году получат учащиеся 5-6 классов, а также воспитанники приемных и многодетных семей, находящиеся под опекой. А в рамках губернаторской программы подарки получат ученики начальных классов, дети с ОВЗ, дети, находящиеся в Центрах помощи детям, которые остались без попечения родителей.

Подарки готовят для детей на кондитерской фабрике «Алтай». Первые партии уже направили в муниципалитеты. Министр образования Алтайского края Максим Костенко ознакомился с ходом работы.