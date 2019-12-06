Самые дорогие новогодние елки в России продают в Барнауле

Новости 14.12.2019 15:35 442

Барнаульские новогодние елки оказались самыми дорогими по стране. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сайт бесплатных объявлений «Авито».

По данным анализа, средняя цена елки в Барнауле равна 1,8 тысяч рублей. Это на 300 рублей дороже, чем в Москве и на 400 рублей выше, чем в Новосибирске.

Что касается самых дешевых елок, то такие продают в Тольятти (631 рубль). По Сибири дешевле всего купить в Омске (642 рубля). А вот самые дорогие искусственные елки оказались в Краснодаре (2,1 тысяча рублей) и Иркутске (2 тысячи рублей).

Цена на елки в текущем году выросла на 9%, на искусственные – на 5%. Анализ спроса показал, что барнаульцы отдают предпочтение живым елкам.