Глава СК России взял под контроль дело о смерти ребенка в больнице Улан-Удэ

Новости 14.12.2019 14:50 359

Председатель СК России Александр Бастрыкин отстранил от работы руководителя бурятского управления СК Вячеслава Сухорукова на время проведения служебной проверки. Поводом для такого решения стала смерть ребенка в клинической больнице Улан-Удэ.

Поручение он дал во время личного приема жителей Бурятии Антона и Татьяны, чей сын умер в больнице, об этом сообщает «Тайга.инфо».

На сайте федерального СК сказано, что следствие сейчас занимается установлением всех обстоятельств смерти малолетнего ребенка. Кроме того, ведется изучение официальных документов, которые могут быть подделаны. Также ведется служебная проверка всех сотрудников регионального СК.

«Бастрыкин спрашивал, почему так долго расследуются уголовные дела, когда в принципе изначально у них все понятно, и никаких сложностей возникать не должно, — рассказали родители погибшего ребенка. — Также был отстранен криминалист, как мы поняли — безвозвратно, так как криминалист отвечает, насколько мы поняли, за проведение экспертиз. То есть основная проблема, что экспертизы готовятся очень долго, и заканчивается просто срок привлечения к уголовной ответственности таким образом. Дела очень сложные, и важна оперативность в этом расследовании».

Бастрыкин взял дело на личный контроль. Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении бывшего главврача больницы Егоровой и лечащего врача Ирины Заниной. Родители сказали, что Бастрыкин будет с ними проводить прием в любой момент, в случае если дело снова попытаются как-то затормозить.

«Как обещал Глава СК России, наше дело должно стать принципиально справедливым, чтобы показать — никакие родственные связи и отношения не имеют никакого значения для того, чтобы преступники понесли справедливое наказание», - заявили родители.

Напомним, что четырехмесячный Захар поступил в январе 2019 года в детскую клиническую больницу Улан-Удэ с бронхитом. В учреждении мальчик стал резко чувствовать себя хуже, впал в кому и умер в июле. Родители недовольны работой врачей больницы и обвиняют их в случившемся.