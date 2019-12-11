Алтайский Минспорта и эко-активисты обсудят сохранение парков на митинге

Новости 14.12.2019 14:10 396

Представители общественности Барнаула проведут очередной митинг, но уже в защиту парка им.Ленина, на котором министерство спорта Алтайского края намерено срубить деревья и построить физкультурно-оздоровительный центр (ФОК).

Об этом сообщил один из организаторов митинга «красный блогер» Юрий Красильников в своем профиле на Facebook.

Митинг уже согласован. Он состоится 22 декабря по адресу ул.Антона Петрова, 210. Место находится напротив того самого парка. На него заявлено 100 участников.

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Активисты заявляют, что с Минспорта края конфликта нет и митинг будет носить характер открытой дискуссии с поиском решения, выгодного для всех. Однако, в этот же момент, организатор акции протеста Юрий Красильников в своей петиции уже поставил под сомнение «адекватность» министра спорта края Алексея Перфильева и потребовал у губернатора Виктора Томенко его отставки.

Ссылаясь на местных жителей, активисты предлагают строительство спортивных объектов в Индустриальном районе Барнаула. В петиции речь идет о поселке Новосиликатном или на одной из улиц района. В их числе улица Ускова, Власихинской, Солнечной Поляне и Павловской тракте.