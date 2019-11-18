Женщину будут судить за нападение на полицейского в Алтайском крае

Новости 14.12.2019 13:35 481

Жительница Краснощековского района предстанет перед судом за применение физической силы в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает СК России по Алтайскому краю.

По данным расследования уголовного дела, в сентябре текущего года, 36-летняя женщина выпивала со своим сожителем. В какой-то момент они решили пойти к ее отцу, который стал опекуном трех ее детей. Обвиняемая и ее гражданский супруг начали избивать мужчину, с требованием написать отказ от опекунства, однако он и двое детей смогли скрыться и вызвать полицию.

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Когда участковый и сотрудник органов опеки пришли по вызову, они сразу потребовали вернуть похищенного ребенка, но женщина на это ответила агрессией. Она полезла в драку с представителями власти, попутно их оскорбляя. Участковому женщина нанесла удары по лицу и телу, кроме того пыталась сорвать с него погоны.

В ходе следствия, обвиняемая отказалась давать показания. Известно, что ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Также она лишена родительских прав из-за аморального образа жизни.

Дело передано в суд.