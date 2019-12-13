Власти проводят рейд по частному сектору в Барнауле после пожара с погибшей семьей

Новости 14.12.2019 12:50 523

По поручению губернатора Виктора Томенко в Барнауле проводят обход неблагополучных и многодетных семей, проживающих в частном секторе

Городские власти после поручения главы Алтайского края Виктора Томенко проводят обходы неблагополучных и многодетных семей, живущих в частном секторе Барнаула. Это делается для профилактики возможных пожаров, пишет сайт администрации краевой столицы.

Поводом для обхода стало недавнее происшествие, из-за которого в результате пожара в частном доме погибла семья, в которой было четверо детей.

Рейд состоялся в пятницу, 13 декабря. В нем приняли участие представители районных администраций, пожарных частей, территориальных надзорных отделов, комиссий по делам несовершеннолетних (ПДН) и другие.

За день они посетили 222 семьи, с которыми провели профилактические беседы о соблюдении правил пожарной безопасности. Кроме того, специалисты проверили состояние печного отопления и электропроводки, вручили памятки противопожарной тематики.

На сегодняшний день на профучете в комиссии ПДН и защите прав состоит 274 семьи. Они относятся к категории социально-неадаптированных, из них 116 многодетных семей. Работы по профилактике все еще продолжаются.