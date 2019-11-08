О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Минприроды выиграло у «Алтайлеса» дело о возвращении лесных участков

Новости
507
0

ООО «Каменский ЛДК», который входит в состав холдинга «Алтайлес», не сумело оспорить в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа три дела об изъятии в пользу Минприроды Алтайского края лесных участков, еще одно дело компания пока не оспаривает. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным картотеки арбитражных дел, кассация оставила без изменений все три постановления апелляции, которое было отменено в сентябре текущего года по инициативе Арбитражного суда Алтайского края. Тогда суд обязал ЛДК вернуть почти 500 тысяч гектаров леса в собственность Минприроды края.

Краевое Минприроды намерено изъять у «Алтайлеса» треть арендуемых земель

Краевое Минприроды намерено изъять у «Алтайлеса» треть арендуемых земель

Новости

Разногласия между ведомством и предприятием рассматриваются в суде

3760

Кроме того, такое же решение о возврате участка региону было принято и по четвертому разбирательству.

Напомним, что Минприроды края требует признать сделки перенайма лесных участков «Каменского ЛДК» подконтрольным предприятиям ничтожными «ввиду отсутствия согласия арендодателя» на их заключение. Суд первой инстанции иски Минприроды отклонил, однако позднее они были обжалованы в пользу министерства. В «Алтайлес» назвали ситуацию правовой коллизией.

Правовая коллизия. «Алтайлес» прокомментировал ситуацию с иском Минприроды

Правовая коллизия. «Алтайлес» прокомментировал ситуацию с иском Минприроды

Новости

Ситуацию с иском Минприроды прокомментировали в «Алтайлес»

2535

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000