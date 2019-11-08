Минприроды выиграло у «Алтайлеса» дело о возвращении лесных участков

Новости 14.12.2019 12:00 507

ООО «Каменский ЛДК», который входит в состав холдинга «Алтайлес», не сумело оспорить в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа три дела об изъятии в пользу Минприроды Алтайского края лесных участков, еще одно дело компания пока не оспаривает. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным картотеки арбитражных дел, кассация оставила без изменений все три постановления апелляции, которое было отменено в сентябре текущего года по инициативе Арбитражного суда Алтайского края. Тогда суд обязал ЛДК вернуть почти 500 тысяч гектаров леса в собственность Минприроды края.

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Кроме того, такое же решение о возврате участка региону было принято и по четвертому разбирательству.

Напомним, что Минприроды края требует признать сделки перенайма лесных участков «Каменского ЛДК» подконтрольным предприятиям ничтожными «ввиду отсутствия согласия арендодателя» на их заключение. Суд первой инстанции иски Минприроды отклонил, однако позднее они были обжалованы в пользу министерства. В «Алтайлес» назвали ситуацию правовой коллизией.