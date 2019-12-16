АлтГПУ стал инициатором обсуждения в Москве модернизации преподавания одной из дисциплин

Новости 14.12.2019 11:05 355

11-12 декабря в Москве прошла выставка «ВУЗПРОМЭКСПО». «ВУЗПРОМЭКСПО» является крупнейшим научно-образовательным событием. В текущем году концепция выставки расширена – фактически «ВУЗПРОМЭКСПО» стала итоговым мероприятием Министерства науки и высшего образования России, основной акцент которого – результаты первого года реализации национальных проектов «Наука» и «Образование».

Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков:

«Первый год реализации национальных проектов еще не завершен, но планы очень амбициозны и с точки зрения объема вовлечения индустриальных партнеров, и по количеству проектов, связанных с развитием кадровых компетенций исследователей. Нам нужно обсудить с университетами, научными организациями и индустриальными партнерами предварительные итоги и дать им профессиональную оценку», – отметил министр.

В рамках деловой программы выставки по инициативе АлтГПУ были обсуждены вопросы модернизации преподавания школьной дисциплины «Технология» и проблемы подготовки учителей технологии нового поколения.

Инициатива Алтайского педуниверситета была поддержана в первую очередь коллегами из педагогических вузов России. Это Московский областной педагогический университет, Новосибирский педуниверситет, Чеченский, Томский и другие педагогические вузы. Среди участников дискуссии были представители региональных и муниципальных органов управления образованием, методических центров, региональных институтов развития образования, и, конечно, учителя технологии.

Стоит отметить, что конференц-зал, предоставленный оргкомитетом «ВУЗПРОМЭКСПО» педагогическому университету для проведения круглого стола, был заполнен до отказа. В обсуждении заявленных актуальных вопросов приняли участие около восьмидесяти заинтересованных специалистов. Обширна и география участников, охватившая всю Россию от Крыма до Владивостока.

В работе круглого стола принял участие Сергей Ершов, заместитель руководителя Дирекции образовательных проектов Фонда новых форм развития образования. Он рассказал, какие функции возлагаются на «точки роста» – центры образования цифрового и гуманитарного профилей, создаваемые в регионах; какие формы повышения квалификации учителей и использования высокотехнологичного оборудования для предмета технологии рекомендуются еще, в частности, о развивающейся сети детских технопарков и IT-Cube.

Одной из постоянно обсуждаемых тем, связанных с преподаванием предмета технология, является его методическое обеспечение. В связи с этим участие в круглом столе принял Константин Хангуев, ведущий методист редакции технологического образования для школ издательства «Просвещение». О подготовленном к изданию новом учебнике по предмету «Технология» и в целом о методическом сопровождении дисциплины он рассказал присутствующим в режиме онлайн-подключения.

Круглый стол стал площадкой для обсуждения вопросов подбора оборудования для реализации концепции и оснащения «точек роста», в том числе отечественного производства; методического обеспечения преподавания дисциплины; подготовки специалистов и повышения квалификации учителей для работы на высокотехнологичном оборудовании в «точках роста»; содержания подготовки учителей и материально-технического оснащения организаций высшего образования педагогического профиля, использования высокотехнологичного оборудования в педагогических университетах.

Активно обсуждалась разработка региональных моделей подготовки и переподготовки кадров для обучения предмету «технология», предусматривающей совместное использование ресурсов педвузами, региональными институтами повышения квалификации, школами, являющимися «Точками роста» и детскими технопарками.

Итогом обсуждения стало коллегиальное решение о написании писем с выработанными в ходе круглого стола предложениями в Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения РФ.