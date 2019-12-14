Алтайский край выпал из эко-рейтинга лучших регионов

По итогам осени 2019 года общероссийская организация «Зеленый патруль» подготовила «Национальный экологический рейтинг регионов России». Алтайский край, ранее занимавший третье место, опустился на четвертое, уступив позиции Республике Алтай.
Первое место, как и летом, осталось за Тамбовской областью, второе место заняла Белгородская область.
Рейтинг формируется по трем основным критериям. Это природоохранный показатель, помышленно-экологический и социально-экологический. По итогам расчетов показатели индексов складываются, образуя итоговый «сводный экологический индекс».
У Тамбовской области – 73/27, у Белгородской области 66/34, Республика Алтай - 66/34, Алтайский край – 65/35.
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На ухудшение позиций Алтайского края повлияли мусорные коллапсы в Бийске и Заринске и ситуация с пенсионеркой, которая рассказала главе правительства России об отсутствии горячей воды в своем доме.
Остальные регионы СФО в рейтинге заняли гораздо худшие позиции. Например, Республика Хакасия заняла 30 место, а хуже всех Иркутская область, которая снова заняла последнее место – 85. Кстати, накануне глава Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку.