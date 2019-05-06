Еще один приют с нарушением прав постояльцев обнаружили в Алтайском крае

Новости 13.12.2019 18:45 443

Органы социальной защиты Алтайского края выявили еще один факт ненадлежащего предоставления услуг частной организацией

Благодаря неравнодушным гражданам социальные службы в Локтевском районе обнаружили очередной приют для пожилых людей, постояльцы которого пребывали в ненадлежащих условиях. Об этом пишет сайт правительства Алтайского края.

Речь идет об ООО «Александра». С постояльцами приюта сейчас ведется активная работа. Им предлагается размещение в краевых государственных домах-интернатах. На данный момент о своей готовности их принять заявили три ближайших учреждения.

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Что касается руководства ООО «Александра», то в его отношении будут применены все меры по надзорному реагированию.

По имеющейся информации, данная организация ранее существовала в селе Белоярск Рубцовского района, была оштрафована за нарушения, но сменила место расположения и вновь допускает нарушения в адрес содержания стариков.

Сейчас принимаются активные меры для пресечения деятельности этой организации.