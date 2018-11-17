Вейпы, снюс и кибербуллинг: что обсуждал Молодежный парламент Алтая на прошедшей сессии

Новости 13.12.2019 18:20 780

Накануне в Барнауле прошла сессия Молодежного парламента Алтайского края (МПАК). На ней были приняты решения о кадровых перестановках и внесено несколько законодательных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Младопарламентарии сняли полномочия с ряда коллег, покидающих структуру из-за возраста или иных причин, и подтвердили полномочия новых депутатов, избранных от молодежных представительных органов муниципалитетов, а также с помощью конкурса проектов. Руководящий состав парламента тоже изменился: председатель краевого молодежного избиркома Ашот Погосян сменил Константина Заречнева на посту зампредседателя МПАК.

Среди рассмотренных молодыми парламентариями законодательных инициатив были запрет использования электронных сигарет и вапорайзеров за рулем во время движения, а также продажи сосательного табака – снюса. Для запрета последнего потребуется выйти на федеральный уровень.

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Законодательная инициатива МПАК будет доработана правовой комиссией парламента, после чего передана в профильный комитет АКЗС и в федеральный Молодежный Парламент. Сообщается, что молодежные парламенты других регионов тоже работают в этом направлении.

Еще одной инициативой алтайских младопарламентариев стало предложение ввести штрафы за кибербуллинг – травлю людей в интернете. «Умышленное, враждебное и неоднократное преследование человека с использованием цифровых технологий» предлагается наказывать штрафом в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, в отношении несовершеннолетних - от 3 до 5 тысяч рублей.

На доработку было отправлено предложение о введении «налоговых каникул» для молодежи. В числе прочего предлагалась годовая отсрочка для уплаты пени по налогу на транспортное средство, если человек регистрирует таковое впервые.