В правительстве Алтайского края новое назначение

Новости 13.12.2019 16:20 1059

Александр Рыбаков назначен заместителем начальника департамента администрации Алтайского края по вопросам внутренней политики. Об этом сообщил ТГ-канал «Неляпунов».

Позже эту информацию «Политсибру» подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

Несмотря на подтвержденную информацию, каких-либо документов опубликовано не было. Известно, что он возглавит отдел по работе с органами местного самоуправления. Информация о Рыбакове отсутствует на сайте правительства.

Человек с таким же именем, отчеством и фамилией, ранее занимал пост замгендиректора по экономической безопасности в ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт».

Сам департамент возглавляет Юрий Проскурин. Ведомство находится под началом зампредседателя правительства Алтайского края Дениса Губина.