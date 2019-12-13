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В правительстве Алтайского края новое назначение

Новости
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Александр Рыбаков назначен заместителем начальника департамента администрации Алтайского края по вопросам внутренней политики. Об этом сообщил ТГ-канал «Неляпунов».

Позже эту информацию «Политсибру» подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

Несмотря на подтвержденную информацию, каких-либо документов опубликовано не было. Известно, что он возглавит отдел по работе с органами местного самоуправления. Информация о Рыбакове отсутствует на сайте правительства.

Человек с таким же именем, отчеством и фамилией, ранее занимал пост замгендиректора по экономической безопасности в ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт».

Сам департамент возглавляет Юрий Проскурин. Ведомство находится под началом зампредседателя правительства Алтайского края Дениса Губина.

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Скорее всего, назначение произойдет уже после Нового года

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Политсиб.ру

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