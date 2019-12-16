Студенты АлтГТУ стали финалистами Всероссийского инженерного конкурса

Новости 13.12.2019 17:50 342

Финальный этап пятого Всероссийского инженерного конкурса «ВИК – 2019» пройдет на базе Крымского федерального университета с 16 по 19 декабря. Свои проекты представят 300 студентов и аспирантов инженерных направлений, обучающиеся в российских вузах. В числе финалистов – учащиеся Алтайского государственного технического университета им.И.И. Ползунова.

В финал конкурса прошли проекты двух студентов АлтГТУ: «Разработка микроконтроллерного устройства дистанционного контроля состояния запорных механизмов» студента факультета информационных технологий Данила Шестакова и «Обеспечение качества технических надписей, формируемых машинным гравированием» аспиранта факультета специальных технологий АлтГТУ Дмитрия Соломина.

«Участники подали на конкурс проекты по 23 направлениям, таким как архитектура, информационная безопасность, техника и технология строительства, электро- и теплоэнергетика, радиотехника, электроника, системы связи, машиностроение, химические технологии и другие. Это должны быть не фундаментальные исследования, а инженерные разработки, которые могут быть внедрены в производство», - комментируют в Крымском федеральном университете.

Как сообщили организаторы, в этом году заявки на заочный этап конкурса подали представители не только России, но и других государств. В нем приняли участие более тысячи человек из 58 регионов нашей страны, пяти стран мира, пяти госкорпораций и 130-ти вузов. В рамках конкурса будут отобраны лучшие индивидуальные проекты молодых специалистов, образовательные методики и разработки госкорпораций.

Конкурс организован Министерством науки и высшего образования РФ и направлен на выявление лучших студентов и аспирантов инженерных направлений, а также поддержку их профессионального роста, повышение качества образовательных программ и формирование эффективного взаимодействия между образовательными организациями и предприятиями реального сектора экономики.

Промышленным партнером инженерного конкурса в этом году выступает госкорпорация «РОСТЕХ».