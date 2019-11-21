В Камне снова неспокойно: главу местного отделения ЕР сняли с поста

Новости 13.12.2019 17:20 550

В Камне-на-Оби приостановили полномочия секретаря городского отделения «Единой России» Виктора Ноздрина из-за нарушения устава партии. Об этом сообщают «Каменские Известия».

По данным краевого отделения ЕР, главный каменский единоросс был отстранен после невыполнения распоряжений Президиума. Кроме того, он превысил полномочия при организации конференции местного политсовета партии.

Также стало известно, что руководство реготделения партии уже давно имело претензии к Ноздрину. Негативный фон складывался в течение последних двух лет. На сегодняшний день местного отделения как политического субъекта просто нет. Есть много вопросов по организации работы первичных отделений партии, а партийный аудит по этим фактам не проводился. Фракции в районном и городском советах депутатов не организованы и действуют по своему усмотрению.

Данное решение назревало давно и большинство партийцев с ним согласны. Исполнение обязанностей возложены на управляющего делами администрации Каменского района Светлану Захарову.