Алтайские первокурсники «прокачали» самоорганизацию на проекте АлтГПУ «Life Time 25/8»

Новости 13.12.2019 16:50 339

С 6 по 9 декабря 150 первокурсников Алтайского государственного педагогического университета, Алтайского медицинского университета, Алтайского государственного аграрного университета и Барнаульского базового медицинского колледжа «прокачивали» свои навыки в рамках проекта «Развитие навыков самоорганизации учебной и внеучебной деятельности студентов-первокурсников вузов «25/8».

Участники проходили тренинги и мастер-классы на командообразование, развитие самоорганизации, лидерских способностей, мотивации и других качеств, необходимых успешному студенту. Тренинги вели эксперты – преподаватели АлтГПУ.

Ключевым событием форума стала игра «LifeTime “25/8”», которая учит рациональной организации своего времени. Её, как и весь проект, разработали аспирант педуниверситета Василий Викторович Ерохин – руководитель проекта, студенты Татьяна Мельник, Светлана Малышева, Максим Тумайкин, Александра Ефименко и наставник проекта – преподаватель АлтГПУ Юлия Вениаминовна Алеева.

Суть игры состоит в том, чтобы максимально эффективно распределить карточки с событиями учебной и внеучебной деятельности по игровому полю. Семь дней по 24 часа. Не забываем спать, ходить на пары, заниматься хобби, выполнять домашние обязанности и отдыхать. Это дополнительные карточки. Конечно, жизнь не обходится без капельки везения – отмена занятий или форс-мажоров – утренняя пробка.

«Мне понравился неожиданный результат игры – нужно распланировать все свои обязательные дела, и ты не знаешь, сколько времени у тебя это займет. Плюс необходимо было найти время на то, что тебе выпадет в процессе игры.За последние два дня я многое для себя почерпнула. Нужно планировать свой день – это необходимая привычка. Необходимо ставить перед собой правильные цели и идти к ним. Этот проект действительно очень полезен. Я рада, что эти 48 часов провела именно здесь», – поделилась своими впечатлениями Валерия Волкова, студентка медицинского колледжа.

В течение трёх дней временные творческие коллективы, созданные участниками проекта, готовили творческие номера. Создание номера в сжатые сроки направлено на проверку умения организовать своё время, которому студенты и учились во время работы проекта.

Проект «Развитие навыков самоорганизации учебной и внеучебной деятельности студентов-первокурсников вузов «25/8» реализован Алтайским государственным педагогическим университетом благодаря победе во всероссийском конкурсе проектов среди физических лиц и поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».