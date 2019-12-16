Будущее уже здесь: первый междугородний голографический телемост на сети 5G проведен МТС

Новости 13.12.2019 15:50 366

МТС объявил о проведении между Москвой и Кронштадтом прямой двусторонней видеотрансляции в пилотных сетях «пятого поколения» с использованием голограммы, проецируемой лазером объемного изображения.

На конференции и выставке высоких технологий «Неделя Российского Интернета - RIW 2019» (Russian Internet Week) участники форума в Центре международной торговли в Москве и их собеседники на сцене Драматического театра Балтфлота в Кронштадте наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G.

В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко, известный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) и главный редактор радиостанции Business FM Илья Копелевич.

Президент МТС Алексей Корня отметил, что на сегодняшний день существует возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы.

«Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счет смешения цифровой и физической действительности. - Если 4G сделало привычными такие вещи как стриминг, потоковое видео и приложения смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы», - заявил он.

МТС совместно с популярными блогерами социальной сети TikTok запустила первый голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимут серию видео с собственными голограммами и предложат своим подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир.