Пятница, 13-ое: как ЛДПР отметила свой День рождения в Алтайском крае

Новости 13.12.2019 15:15 546

В честь юбилея ЛДПР в Алтайском крае прошли праздничные мероприятия, а делегация региона побывала в Москве и поздравила председателя партии Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба реготделения либерал-демократов.

В Барнауле накануне важной даты состоялся масштабный партийный автопробег. Колонна из 30 автомобилей двигалась под флагами ЛДПР по краевому центру, привлекая внимание горожан. Массовые автопробеги в этот день провели либерал-демократы в Рубцовске и Рубцовском районе.

В Завьяловском районе в честь Дня рождения партии прошли соревнования по многоборью и волейболу среди детей разной возрастной категории, где команды от ЛДПР заняли первые места.

Тем временем в Москве, 12 декабря, состоялось торжественное мероприятие в концертном зале Кремлевского Дворца. ЛДПР приехали чествовать более шести тысяч человек - известные государственные и политические деятели, представители культуры и искусства, а также партийцы со всех регионов страны.

В нем приняли участие и. о. координатора Алтайского отделения ЛДПР Евгения Боровикова, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов и еще несколько земляков-однопартийцев.