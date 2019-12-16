Пятница, 13-ое: как ЛДПР отметила свой День рождения в Алтайском крае

В честь юбилея ЛДПР в Алтайском крае прошли праздничные мероприятия, а делегация региона побывала в Москве и поздравила председателя партии Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба реготделения либерал-демократов.
В Барнауле накануне важной даты состоялся масштабный партийный автопробег. Колонна из 30 автомобилей двигалась под флагами ЛДПР по краевому центру, привлекая внимание горожан. Массовые автопробеги в этот день провели либерал-демократы в Рубцовске и Рубцовском районе.
В Завьяловском районе в честь Дня рождения партии прошли соревнования по многоборью и волейболу среди детей разной возрастной категории, где команды от ЛДПР заняли первые места.
Тем временем в Москве, 12 декабря, состоялось торжественное мероприятие в концертном зале Кремлевского Дворца. ЛДПР приехали чествовать более шести тысяч человек - известные государственные и политические деятели, представители культуры и искусства, а также партийцы со всех регионов страны.
В нем приняли участие и. о. координатора Алтайского отделения ЛДПР Евгения Боровикова, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов и еще несколько земляков-однопартийцев.
«Появление в 1989 году первой в стране, за 70 лет советской власти, легальной оппозиционной партии во многом стало определяющим событием в нашей истории. Россия сделала шаг в сторону демократической системы, которая позволяет гражданам самим выбирать власть, свободно высказываться, позволяет каждому рассчитывать на правосудие. И, несмотря на то, что далеко не все за эти 30 лет удалось, не все идеально – первый шаг к этому был сделан именно тогда. ЛДПР не только старейшая партия страны, но и самая независимая. Все остальные формировались либо внутри КПСС, либо при помощи чужеродных заграничных сил. А ЛДПР появилась самостоятельно и росла самостоятельно. Сейчас у ЛДПР есть три губернатора и два вице-губернатора. У нас 734 штаб-квартиры по всей стране. У нашей партии целая пятитысячная армия депутатов: 40 в Госдуме, 317 в региональных парламентах, 179 в городских, 4200 в муниципальных. У нас 6 сенаторов и один аудитор Счетной палаты. За все эти годы фракция ЛДПР в Госдуме разработала более 3000 законопроектов для народа. Все самые важные законопроекты по демографии, внешней политике, защите русских и русского языка, борьбе с терроризмом и коррупцией, пенсиям, ветеранам, образованию, науке и технике, авиастроению, оборонке, экологии, молодежи, помощи социально незащищенным слоям населения первыми всегда озвучивали именно депутаты ЛДПР», - сказал Владимир Жириновский.