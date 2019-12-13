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«Можно написать, что депутат - преступник»: Александр Романенко порассуждал о стереотипах в отношении избранников

Новости
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Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко высказался о резонансных приговорах по уголовным делам, вынесенным в ноябре в отношении сразу двух депутатов регионального парламента. Андрей Волков получил реальный срок лишения свободы, Ирина Теплова – условный. Свое видение проблемы председатель АКЗС озвучил в ходе онлайн-конференции.

«Ни один депутат, насколько я знаю, в крае ни разу не был осужден за депутатскую деятельность. Как депутат, выполняя свои обязанности, он не совершает правонарушение. Однако, если вы проанализируете общественное мнение, то в фокусе публичного внимания находятся гораздо чаще негативные факты. Почему так? Мне кажется это связано с особым статусом депутата. Он - народный избранник. Он должен быть идеалом поведения, раз люди ему доверяют. Отсюда любой негативный контекст воспринимается очень гипертрофировано», - заметил Романенко.

Между тем спикер посетовал, что депутатский статус зачастую подменяет собой в массовом сознании профессиональную деятельность избранника, никак не связанную с законотворчеством: «Можно написать в газете, что депутат - преступник, но преступник не может быть депутатом».

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«Если предприниматель, являющийся депутатом, совершает правонарушение, то обязательно напишут, что виноват депутат, а не предприниматель. Хотя, когда машинист товарного состава экстренно привез в замерзающий город Яровое, где было введено ЧС, уголь, то никто не написал, что это был депутат краевого парламента», - привел неочевидный пример Романенко. В последнем случае речь идет, как видно, о Максиме Талдыкине (КПРФ), который является машинистом электровоза 1-го класса.

«Просто в массовом сознании сложилось представление, что депутат имеет дело с деньгами и, если его судят за финансовые преступления в совершенно отвлеченной от депутатской деятельности сфере, то он отвечает перед людьми, как депутат», - резюмировал спикер АКЗС.

В заключение Александр Романенко напомнил, что преступившие закон депутаты по закону лишаются своего мандата. В дальнейшем попадание таких лиц в парламент становится затруднительным, по крайней мере, от «партии власти».

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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