Сбербанк и ГЛК «Манжерок» улучшили безналичную оплату проезда на горнолыжном подъемнике

Новости 13.12.2019 14:50 413

13 декабря 2019 года, Новосибирск — Сбербанк и горнолыжный комплекс «Манжерок» усовершенствовали сервис безналичной оплаты проезда на новом горнолыжном подъемнике. Теперь посетителям не нужно стоять в очереди в кассу для покупки билета на канатную дорогу.

Приобрести билеты на подъемник гондольного типа можно при помощи бесконтактных банковских карт любых платежных систем непосредственно на турникете. Терминалы способны работать также и с системами Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Благодаря современному оборудованию ГЛК «Манжерок», платеж совершается за 1-2 секунды.

Современный горнолыжный подъемник был открыт на курорте в сентябре 2019 года – в церемонии открытия принял участие Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Благодаря новому европейскому оборудованию, время подъема на гору Малая Синюха сократилось до 6-8 минут. Запуск подъемника стал важным этапом в программе модернизации горнолыжного курорта.

«Мы очень рады предложить нашим клиентам, которые посещают курорт «Манжерок» в республике Алтай, новый, современный и очень быстрый способ оплаты проезда на горнолыжном подъемнике. Сезон зимних видов спорта уже начинается, и я надеюсь, что современные технологии сделают отдых еще более комфортным», – заявил зампред Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков.

«Манжерок» – горнолыжный комплекс, который состоит их двух трасс протяженностью 1 500 метров. Помимо горнолыжных трасс, на территории комплекса функционируют горнолыжная школа, пункт проката горнолыжного оборудования, каток, трасса для беговых лыж, а также 6 комфортабельных гостиниц и один хостел.