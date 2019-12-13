Кто может возглавить Минэкономразвития Алтайского края?

Новости 13.12.2019 13:15 2445

После отставки Павла Дитятева с должности министра экономического развития Алтайского края и его последующего трудоустройства в Москве, встал вопрос о новом главе ведомства. Пока Минэкономразвития края на правах и.о. возглавил Анатолий Нагорнов. О том, какие варианты есть у губернатора Виктора Томенко, попытался разобраться «Политсибру».

Первый вариант – Нагорнов

В качестве врио он оказался второй раз. Первый раз его назначали исполнять обязанности министра 13 июля 2018 года. Решение принял Виктор Томенко. Ситуация, в которой Нагорнов, будучи замом, становился и.о. министра, произошла после ухода в отставку Николая Чинякова. Однако позже выбор был сделан в пользу Павла Дитятева.

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Что касается кандидатуры Нагорнова, то опыт работы у него есть. Замминистром экономразвития региона он стал 1 января 2017 года. Образование высшее. Закончил АлтГТУ по специальности «Парогенераторостроение», затем закончил аспирантуру кафедры общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при президенте России.

Имеет опыт работы на Барнаульском котельном заводе производственного объединения «Сибэнергомаш», на Алтайском приборостроительном заводе имени 50-летия СССР.

С 1989 года трудится в органах власти: в Барнаульском горисполкоме, комитете администрации Алтайского края по экономике, в Главном управлении экономики и инвестиций Администрации края.

Второй вариант – кадровый резерв

В составе резерва управленческих кадров Алтайского края на должность главы Минэкономразвития есть только один претендент. Это Максим Боярский. С февраля 2015 года он занимает пост проректора Хакасского госуниверситета. Ранее был заместителем министра экономики региона. Известно, что он участвовал в конкурсе «Лидеры России».

Следует отметить, что Боярский осведомлен о своем положении в резерве. Об этом он уже высказался в соцсетях.

«Приятная новость из Алтайского края. По итогам конкурса «Лидеры России» предыдущих сезонов включили в кадровый резерв на зампреда правительства - министра финансов и зампреда правительства края - министра экономики», - сказал Боярский.

Еще один участник «Лидеров России» из Алтайского края Георгий Нечаев выразил надежду на переезд своего товарища в регион, на что Боярский ему ответил «жизнь покажет, кто кого и где увидит».

Третий вариант – «варяг»

Как пояснили «Политсибру» в краевом правительстве, наличие человека в резерве управленческих кадров как единственного кандидата, еще не говорит о том, что он займет пост. Вопросы назначения министров и заместителей губернатора Виктор Томенко по закону решает самостоятельно. Поэтому не исключен исход, при котором глава региона все-таки сможет привлечь кого-то из своих коллег, например, по правительству Красноярского края.

Четвертый вариант – в Минэкономразвития края есть еще замы

Обращает на себя внимание кандидатура еще одного замминистра. Речь идет о Сергее Крыжановском, который ранее был замглавой администрации Бийска. Человек более чем опытный, но помехой может стать возраст – 20 января ему исполнится 61 год.

Он, как и Нагорнов, выпускник АлтГТУ, который окончил с отличием по специальности «Оборудование химических заводов». В администрации Бийска работал 13 лет (2004-2017). Участвовал в проекте разработки инновационной стратегии развития Бийска как наукограда России. Также разработал программы развития большинства ведущих промышленных предприятий города.

Также есть еще два чиновника, занимающих посты замминистра. Алексей Ерохин, который помимо своей должности еще и начальник управления инновационного развития и кластерной политики. Еще один замминистра Денис Тишин, возглавляющий управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

В любом случае, каким будет выбор Виктора Томенко, покажет время. Напомним, что по-прежнему вакантным также остается пост промышленного вице-премьера Алтайского края.