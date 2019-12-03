Правительство РФ поощрило Алтайский край грантом на 40 млн рублей

Новости 13.12.2019 12:50 417

Правительство РФ 9 декабря распорядилось выделить Алтайскому краю 40 млн рублей за достижение местной исполнительной властью целевых показателей. Республике Алтай при этом досталось 20 млн. Соответствующий документ опубликован на сайте федерального правительства.

30 ноября регионам уже выделялись дотации за «достижение показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти в 2019 году». Всего на эти цели было направлено 45 млрд рублей. Алтайский край в список получателей гранта тогда не вошел.

Алтайский край не получит дотаций из-за плохого KPI региональной власти Новости 03.12.2019 17:25 Всего в числе получателей дотаций - 50 регионов 7383

Нынешняя сумма поощрений для регионов гораздо скромнее – она составляет 5 млрд рублей. Из территорий, входящих в СФО, помимо «двух Алтаев», деньги получил Кузбасс – 40 млн рублей, Омской области досталось почти 90 млн, Томской – 70 млн, Новосибирской – 105 млн.

В KPI региональных властей входит оценка показателей, в числе которых «Уровень доверия к власти», «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», «Объем инвестиций в основной капитал», «Уровень бедности», «Уровень образования» и пр.