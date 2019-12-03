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Правительство РФ поощрило Алтайский край грантом на 40 млн рублей

Новости
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Правительство РФ 9 декабря распорядилось выделить Алтайскому краю 40 млн рублей за достижение местной исполнительной властью целевых показателей. Республике Алтай при этом досталось 20 млн. Соответствующий документ опубликован на сайте федерального правительства.

30 ноября регионам уже выделялись дотации за «достижение показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти в 2019 году». Всего на эти цели было направлено 45 млрд рублей. Алтайский край в список получателей гранта тогда не вошел.

Алтайский край не получит дотаций из-за плохого KPI региональной власти

Алтайский край не получит дотаций из-за плохого KPI региональной власти

Новости

Всего в числе получателей дотаций - 50 регионов

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Нынешняя сумма поощрений для регионов гораздо скромнее – она составляет 5 млрд рублей. Из территорий, входящих в СФО, помимо «двух Алтаев», деньги получил Кузбасс – 40 млн рублей, Омской области досталось почти 90 млн, Томской – 70 млн, Новосибирской – 105 млн.

В KPI региональных властей входит оценка показателей, в числе которых «Уровень доверия к власти», «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», «Объем инвестиций в основной капитал», «Уровень бедности», «Уровень образования» и пр.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (1)

1000

Депутат

ребята, что-то с заголовком не так.

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