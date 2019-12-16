Банк ВТБ выпустит структурные облигации

Первые выпуски структурных облигаций ВТБ намерен провести в первом квартале 2020 года. Программу облигаций банка серии С-1, в рамках которой можно эмитировать такие бумаги, зарегистрирована ЦБ РФ. Регистрация Программы откроет новые возможности для размещения различных инструментов, ранее недоступных ввиду ограничений российского законодательства.
В рамках программы планируется эмитировать такие типы облигаций, как обратно-конвертируемые, кредитные, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок действия программы неограничен, максимальный объем всех выпусков составит 1 трлн рублей, а возможный срок обращения бумаг будет достигать 100 лет.
Выпуск структурных облигаций стал доступным после появления ФЗ от 18.04.2018 N 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части регулирования структурных облигаций». Облигации, которые планируется размещать в рамках программы, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«Создание лучшего на рынке провайдера инвестиционных решений для физических лиц и институциональных инвесторов – стратегическая задача ВТБ. Мы стремимся быть лидерами рынка по решению финансовых задач любого масштаба и сложности. Для этого мы стараемся предложить инвесторам максимально широкую линейку инструментов, постоянно работая над ее оптимизацией. Выпуск структурных облигаций будет служить удовлетворению растущего сегодня спроса клиентов на новые финансовые инструменты», - отметил Владимир Потапов, Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).