Банк ВТБ выпустит структурные облигации

Новости 13.12.2019 13:45 266

Первые выпуски структурных облигаций ВТБ намерен провести в первом квартале 2020 года. Программу облигаций банка серии С-1, в рамках которой можно эмитировать такие бумаги, зарегистрирована ЦБ РФ. Регистрация Программы откроет новые возможности для размещения различных инструментов, ранее недоступных ввиду ограничений российского законодательства.

В рамках программы планируется эмитировать такие типы облигаций, как обратно-конвертируемые, кредитные, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок действия программы неограничен, максимальный объем всех выпусков составит 1 трлн рублей, а возможный срок обращения бумаг будет достигать 100 лет.

Выпуск структурных облигаций стал доступным после появления ФЗ от 18.04.2018 N 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части регулирования структурных облигаций». Облигации, которые планируется размещать в рамках программы, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.