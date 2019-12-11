Краевое правительство заберет у частников землю для строительства дороги на Алтае

Новости 13.12.2019 11:50 818

Правительство Алтайского края 10 декабря по ходатайству «Алтайавтодора» приняло постановление об изъятии частей земельных участков в Солонешенском районе у их собственников. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального кабмина.

Согласно постановлению, земля изымается для реконструкции участка щебеночно-песчаной дороги, протяженностью 290 м. В этот отрезок войдет также мост через реку Карама. Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе алтайского Минтранса, в настоящее время специалистами КГКУ «Алтайавтодор» проводится работа с владельцами участков для дальнейшего проведения оценки стоимости выкупаемых территорий. Для данных целей также приглашаются независимые эксперты. В Минтрансе отмечают, что подобные ситуации возникают нечасто.

Общая кадастровая стоимость земельных участков, части которых планируется изъять, составляет 930 тысяч рублей. Их общая площадь – 730 кв. м.

По данным пресс-службы министерства, стоимость проекта составит порядка 52 млн рублей, объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году. В задании на проектирование указано, что ширина проезжей части составит 6-8 м, а расчетная скорость для проектируемого участка будет ограничена 40 км/ч.

В прошлом году был разыгран тендер на разработку проектной документации, победителем стало АО «Алтайиндорпроект», снизившее цену с 5,3 до 4 млн рублей. Эта же компания выиграла и проведенный 25 ноября аукцион на разработку рабочей документации. Поскольку фирма оказалась единственным участником торгов, цена контракта осталась максимальной – 6,4 млн рублей.

«Алтайиндорпроект» – государственная компания, принадлежащая Алтайкрайимуществу.