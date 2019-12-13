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Празднично-рабочий: председатель АКЗС рассказал, как относится к 31 декабря

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Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко заявил о том, что у него двойственное отношение к идее сделать 31 декабря в 2019 году выходным днем. Более 10 российских регионов уже приняли решение перенести последний рабочий день года со вторника на субботу, 28 декабря. Свою видение председатель АКЗС высказал в ходе интернет-конференции, прошедшей накануне.

«Как руководитель и как человек я не возражал бы, чтобы 31 декабря был выходным. Особенно это важно для хозяек. Все-таки Новый год - это наш любимый, народный праздник, и все хотят к нему как следует подготовиться: стол приготовить, себя в порядок привести, близких поздравить, съездить к родителям, родственникам. На это нужно время. Да и рабочий процесс существенно страдает от того, что люди находятся в предвкушении вечерних событий», - приводит ответ Романенко офсайт Заксобрания.

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Впрочем, спикер привел и аргументы за то, что последний день года все-таки стоит воспринимать как рабочий. Напомним, согласно Трудовому кодексу, продолжительность предпраздничного рабочего дня уменьшается на один час.

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«С другой стороны, я прекрасно понимаю, что 31 декабря - это день, когда многим финансовым, общественным, политическим институтам нужно провести какие-то специальные операции. Если это касается заводов с непрерывным циклом, чрезвычайных служб, мы от рабочего дня в последний день года никуда не уйдем. Да и многие другие учреждения имеют круглосуточный характер работы - не закроешь же больницу или дом-интернат на праздники», - цитирует офсайт ЗакСа слова Александра Романенко.

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Резюмируя, председатель регионального парламента заявил, что к вопросу нужно относиться философски: «Если это рабочий день, то максимально с утра поработать, оставив на вторую половину дня все личные мероприятия».

О том, станет ли 31 декабря выходным днем в Алтайском крае, высказался и губернатор Виктор Томенко. Точку зрения главы региона на данный вопрос можно узнать в понедельник, 16 декабря на сайте «Политсибру» в рамках традиционного новогоднего интервью.

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Автор: Политсиб.ру

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