Семья из шести человек погибла на пожаре в Завьяловском районе, возбуждено уголовное дело (обновлено)

Рано утром 13 декабря произошло возгорание частного дома в селе Глубокое Завьяловского района. Предположительно, в жилище находились шесть человек, четверо из которых дети. Краевой следком возбудил уголовное дело, сказано на сайте ведомства.
В настоящее время сотрудниками МЧС проводится ликвидация пожара, на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК. Устанавливаюся обстоятельства произошедшего и причины возгорания, а также личности погибших. Расследование уголовного дела продолжается.
Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
UPD. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, на момент прибытия пожарных подразделений частный жилой дом горел открытым огнем. Первыми на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда, через несколько минут к ним присоединились краевое и федеральное подразделения.
Около полутора часов потребовалось для полной ликвидации пожара. Обстоятельства случившегося выясняются, наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.