На управляющих ТЭЦ Ярового обрушился новый судебный иск от государства

Новости 13.12.2019 10:40 84

Накануне Минприроды Алтайского края подало в арбитражный суд исковое заявление на МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» (ЯТЭК). Ведомство требует с предприятия более 2 млн рублей за водопользование.

Это уже второй иск Минприроды к МУП ЯТЭК. 23 ноября министерство потребовало от компании выплатить пеню в размере 77 тысяч рублей. Она образовалась в связи с задержкой платежей за использование предприятием части озера Большое Яровое в 2018 году. Напомним, что к тому моменту МУП ЯТЭК всего четыре дня как приступило к работе после того, как в Яровом был введен режим ЧС и городскую ТЭЦ изъяли из управления частной компании.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды, нынешний иск касается задолженности по договору водопользования и пени за несвоевременное внесение платы, но уже за текущий год (I, II, III кварталы).

Едва начав работу, новые управляющие ТЭЦ Ярового получили судебный иск от Минприроды Новости 26.11.2019 15:50 Сумма исковых требований составляет 77,6 тысяч рублей 3538

Тем временем, режим ЧС в Яровом по-прежнему не снят. В конце ноября городская администрация сообщила, что жителям Ярового пересчитают начисления за горячую воду.