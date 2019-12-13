На управляющих ТЭЦ Ярового обрушился новый судебный иск от государства

Накануне Минприроды Алтайского края подало в арбитражный суд исковое заявление на МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» (ЯТЭК). Ведомство требует с предприятия более 2 млн рублей за водопользование.
Это уже второй иск Минприроды к МУП ЯТЭК. 23 ноября министерство потребовало от компании выплатить пеню в размере 77 тысяч рублей. Она образовалась в связи с задержкой платежей за использование предприятием части озера Большое Яровое в 2018 году. Напомним, что к тому моменту МУП ЯТЭК всего четыре дня как приступило к работе после того, как в Яровом был введен режим ЧС и городскую ТЭЦ изъяли из управления частной компании.
Как сообщили в пресс-службе Минприроды, нынешний иск касается задолженности по договору водопользования и пени за несвоевременное внесение платы, но уже за текущий год (I, II, III кварталы).
Сумма исковых требований составляет 77,6 тысяч рублей
Тем временем, режим ЧС в Яровом по-прежнему не снят. В конце ноября городская администрация сообщила, что жителям Ярового пересчитают начисления за горячую воду.
«В связи с подачей некачественного теплоносителя в ноябре 2019 года населению города Яровое будет произведен перерасчет размера платы по услуге горячего водоснабжения за период с 1 по 5 ноября 2019 года, с 11 по 12 ноября 2019 года, с 18 по 19 ноября 2019 года <…> Объем теплоносителя с температурой ниже 57°С будет пересчитан по тарифу холодного водоснабжения, действующему на момент некачественной поставки», – гласит текст сообщения, опубликованного на сайте мэрии.