Прокуратура добилась выплаты 1,3 млн рублей сельхозработникам на Алтае

Новости 13.12.2019 9:55 86

Прокуратура Романовского района принудила сельхозкооператив погасить задолженность по зарплате перед 130 сотрудниками. Сумма долга составляла свыше 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка исполнения трудового законодательства в части своевременности оплаты труда в сельскохозяйственном производственном кооперативе показала, что перед 130 работниками кооператива образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере более 1,3 млн. рублей.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, в отношении председателя кооператива возбуждено дело об административном правонарушении.

В суд направлено 46 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы в интересах работников кооператива. Все они рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме.