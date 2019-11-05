«Мы не обольщаемся»: главный полицейский Алтайского края - о преступности, кадрах и новых вызовах

Новости 13.12.2019 8:15 202

В конце августа прошлого года начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю был назначен на тот момент генерал-майор полиции Андрей Подолян. В силу своей занятости личных интервью он практически не давал, хотя со СМИ встречается регулярно. Тем не менее "Политсибру" удалось побеседовать с начальником главка. Андрей Подолян, которому месяц назад было присвоено звание "генерал-лейтенант", рассказал, какие виды преступлений раскрываются успешнее всего, недокомплекте в рядах полиции, а также - как себя проявляют на службе женщины.

- Андрей Анатольевич, в канун Нового года принято подводить итоги. Каким был прошедший год для алтайской полиции?

- Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Алтайского края за текущий год мы подробно подведем и проанализируем в январе 2020 года. Сейчас могу сказать, что на протяжении 2019 года криминогенная обстановка в крае оставалась под контролем органов внутренних дел, наблюдалась устойчивая тенденция снижения уровня преступности. Сократилось количество граждан Алтайского края, пострадавших от преступных посягательств. Удалось достичь положительной динамики в профилактике бытовой и повторной преступности.

Меньше совершено преступлений несовершеннолетними и лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. За текущий год обеспечена охрана порядка почти 4000 мероприятий, в которых приняли участие около 2 млн человек, в ходе которых нарушений общественного порядка не допущено.

Путин уволил нескольких «силовиков» и повысил главного полицейского Алтайского края Новости 05.11.2019 9:25 В феврале 2017 года Андрей Подолян получил звание генерал-майора. Два года спустя ему присвоено звание генерал-лейтенанта 4676

- По каким видам преступлений раскрываемость наиболее высокая и наоборот?

- Традиционно наиболее высокой является раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений против личности, которая составляет свыше 90%. В частности, раскрываемость убийств на сегодняшний день составляет 94,3%, фактов причинений тяжкого вреда здоровью – 99,8%, изнасилований – 98,2%.

А достаточно сложными в раскрытии не только для Алтайского края, но и для России, в целом, являются дистанционные мошенничества. Это связано со способами совершения преступлений с использованием сети Интернет; удаленным нахождением злоумышленников; зачастую большим количеством пострадавших в разных регионах России. Сейчас раскрываемость этих преступлений находится в районе 20-25%. Несколько лет назад, когда мы только начали с ними сталкиваться, раскрываемость, конечно, была существенно ниже.

Необходимо отметить, что тот опыт, который нарабатывают наши сотрудники, с каждым годом позволяет более успешно выявлять и раскрывать эти преступления. Но мы не обольщаемся. Здесь есть над чем работать, совершенствовать навыки и методы борьбы с этим явлением. Не секрет, что потенциальные мошенники стараются «изобрести» все новые приемы и способы. И наша задача – защитить население от дистанционного мошенничества в первую очередь за счет активной разъяснительной и профилактической работы.

Бывших алтайских силовиков наградили «за честь и мужество» Новости 31.08.2018 18:50 Бывшего главного следователя края Евгения Долгалева и экс-начальника алтайской полиции Олега Торубарова наградят медалями «За честь и мужест 620

- На большинстве территорий региона зафиксировано снижение уровня преступности, однако в некоторых районах она, наоборот, растет. Где криминогенная обстановка наиболее неблагоприятная и почему?

- В данном случае нужно говорить об устойчивой тенденции снижения преступлений. При этом мы регистрируем все поступающие сообщения и четко отслеживаем, чтобы исключить факты укрытия преступлений от учета. В Алтайском крае на сегодняшний день общий вал преступности снизился на 3,8%. Снижение идет по всем крупным муниципальным образованиям. Меньше преступлений зарегистрировано в Барнауле, Бийске, Рубцовске. Если мы регистрируем в определенный период времени увеличение этого показателя в отдельных населенных пунктах с малым количеством населения, то речь идет о небольших цифрах, которые не оказывают влияния на общую тенденцию.

Почему резко выросла преступность в Петропавловском районе Алтайского края? Новости 27.09.2019 14:45 Количество преступлений здесь увеличилось более чем на 30% 4848

- Как обстоит дело с кадрами в ГУ МВД России по Алтайскому краю? Есть ли недокомплект? Как выходите из данной ситуации?

- В данном случае уместно говорить о том, что мы имеем «рабочий» некомплект. В Алтайском крае он ниже, чем средний по России и ниже, чем во многих других регионах. Полиция - это же не замкнутая система: сотрудники уходят на пенсию по выслуге лет, переводятся на службу в другие регионы и подразделения по семейным обстоятельствам. Кадровый аппарат активно работает в этом направлении. Отбираем кандидатов. Отбор жесткий: физическая подготовка, состояние здоровья, морально-волевые качества, мотивация к службе и многое другое.

Далеко не все желающие служить в полиции соответствуют этим критериям. К примеру, с начала текущего года к нам обратилось порядка 2000 кандидатов, желающих поступить на службу. В результате в органы внутренних дел было принято около 800 человек. Кроме того, ежегодно трудоустраиваем более 100 выпускников Барнаульского юридического института. Молодые специалисты пополняют такие службы, как подразделения по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковых уполномоченных и другие. Работа по комплектованию вакантных должностей проводится постоянно и стоит на контроле руководства Главного управления.

Более полутысячи полицейских не хватает в правоохранительных органах на Алтае Новости 06.11.2018 17:43 Нехватка кадров не отражается существенным образом на качестве работы ведомства 630

- Можно ли составить примерный портрет алтайского полицейского? Средний возраст?

- Думаю, что какой-то усредненный портрет составить сложно. У нас есть молодые сотрудники: после вузов на службу в полицию приходят и девушки, и парни. Есть сотрудники среднего возраста 30-35 лет, есть старше – опытные и хорошо подготовленные. Еще необходимо учитывать специфику подразделений. К примеру, следствие, ГИБДД, спецназ и подразделения по делам несовершеннолетних - разные. Они отличаются, в частности, предъявляемыми требованиями, уровнем физической подготовки. Думаю, что каждый сотрудник, который приходит на службу в полицию, выбирает именно то, что ему ближе.

Если говорить о гендерной составляющей, то, в спецназе и ГИБДД служат, в основном, мужчины. Женщин много в таких подразделениях, как следственные органы, по делам несовершеннолетних. Конечно, женщин стало больше на службе. Но это не тенденция текущего или прошлого года. Прекрасная половина уже давно осваивает полицейские профессии и добивается в этом больших успехов.

Высокопоставленный алтайский полицейский оставит свой пост Новости 23.05.2019 18:30 Заместителя начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Павла Татарникова увольняют с должности 973

- Как вы относитесь к участившимся случаям, когда против правоохранителей возбуждают уголовные дела? Сколько сотрудников было уволено по отрицательным мотивам из полиции в этом году?

- Должен проинформировать вас о том, что количество возбужденных дел в отношении сотрудников в текущем году уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 16%. Поэтому речь идет не об участившихся случаях, а о снижении этого показателя. В Главном управлении на постоянной основе принимаются меры по укреплению дисциплины и законности среди личного состава. К любому факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника отношусь негативно. Значит где-то произошел сбой, и необходимо принимать меры и делать выводы.

Считаю, что каждый такой случай должен быть подвергнут жесткому и объективному разбирательству и последующим оргвыводам в отношении руководителей подразделений. При выявлении подобных фактов каждый раз к проверке подключаю ОРЧ собственной безопасности. Решения судов доводятся до всего личного состава. С начала года из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в том числе за совершение проступков, несовместимых со службой, уволено 60 человек. В прошлом году их было 64.

Крайстат: количество преступлений на Алтае снизилось на 5,6 % Аналитика 26.04.2019 15:15 Алтайкрайстат опубликовал данные по правонарушениям в Алтайском крае за первый квартал текущего года 1220

- Андрей Анатольевич, вы уже больше года возглавляете главк. Что принципиально изменилось в работе за это время?

- Вспомним нашу первую пресс-конференцию с журналистами в Алтайском крае, когда прозвучал аналогичный вопрос. Хотелось бы подтвердить то, что говорил тогда: мы двигаемся вперед, сохраняя весь положительный опыт, который был накоплен полицией края. Но, конечно, появились и новые акценты, которые связаны с такими важнейшими направлениями, как улучшение качества работы миграционной службы, в том числе по предоставлению государственных услуг. Особое внимание уделяется декриминализации лесопромышленного комплекса края, профилактике детской и подростковой преступности.

Много сделано в области безопасности дорожного движения, и не только в краевой столице, но и в других городах и районах края. Принимаем все меры, чтобы участковые уполномоченные реально находились в шаговой доступности к населению, так как это важнейшее направление профилактики правонарушений, в первую очередь в семейно-бытовой сфере. Перечислять можно много. Хотел бы обратить особое внимание на то, что при осуществлении своих функций полиция работает в тесном взаимодействии с правительством Алтайского края и всеми правоохранительными структурами: краевой прокуратурой, судебными органами, УФСБ, юстицией.

- Как обстоят дела с самым распространенным видом преступлений на сегодня – дистанционным мошенничеством? Какая здесь раскрываемость?

- Фактически я уже ответил на этот вопрос выше. Ни для кого не секрет, что с каждым годом таких преступлений становится больше, не только в Алтайском крае, но и на территории России в целом. О том, насколько серьезная и целенаправленная работа ведется в этом направлении, говорит то, что буквально в ноябре на уровне Министерства внутренних дел Российской Федерации принято решение о создании специальных подразделений по борьбе с преступлениями в сфере IT-технологий. Несмотря на то, что мы проводим достаточно широкую профилактическую работу, в том числе при поддержке правительства края, наши сограждане страдают от рук потенциальных мошенников. При этом потери составляют от нескольких сотен до нескольких млн рублей.

Уровень дистанционного мошенничества вырос вдвое в Алтайском крае Новости 30.04.2019 16:40 Жители края страдают от действий мошенников из других регионов 390

Злоумышленники постоянно находят новые формы и методы обмана людей. Если раньше мы говорили, что чаще всего жертвами таких мошенников становятся пожилые люди, которых, пользуясь их беспомощностью и доверчивостью, обманывали по распространенной схеме: «ваш сын (или внук) попал в беду», то сейчас страдают люди трудоспособного возраста. С начала года зарегистрировано более 3,5 тысяч фактов дистанционных мошенничеств.

Что касается тенденции дня сегодняшнего, то очень много таких случаев, когда граждане находят в интернете рекламу, призывающую вкладывать деньги в разного рода сомнительные фонды, биржи, инвестиционные компании. При этом вкладчикам обещают большой и быстрый доход. К сожалению, многие верят, вкладывают, в результате теряют свои деньги и обращаются в полицию.

- В апреле вы распорядились на базе регионального главка создать специализированную следственно-оперативную группу по декриминализации лесопромышленного комплекса. Каковы первые итоги ее работы?

- Специализированная группа была создана, учитывая важность решения проблемы декриминализации лесопромышленного комплекса в крае. В группу вошли руководители 12 служб Главного управления: УЭБ и ПК, управления уголовного розыска, ГИБДД, ОРЧ Собственной безопасности, Главного следственного управления, экспертно-криминалистического центра и других. Аналогичные следственно-оперативные группы созданы в 25 территориальных органах.

Количество незаконных рубок лесных насаждений с начала текущего года увеличилось на 8%. При этом увеличивается и их раскрываемость, и количество расследованных уголовных дел данной категории. В результате принимаемых мер в этом году возмещен ущерб от деятельности «черных лесорубов» на общую сумму почти 11,5 млн рублей. Это более чем в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Налажено тесное взаимодействие с Управлением лесами Алтайского края.

Спецподразделение появится в алтайской полиции для борьбы с «лесными» преступлениями Новости 08.04.2019 12:41 В группу войдут наиболее подготовленные сотрудники из разных отделов 878

Раскрыт ряд резонансных преступлений. В частности в первом полугодии в суд направлено два уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» с квалифицирующим признаком «совершено в составе организованной группы» в отношении 10 членов двух преступных групп, специализирующихся на незаконных рубках лесных насаждений на территории Первомайского и Угловского районов. Кроме того, сотрудниками уголовного розыска пресечена деятельность группы, занимающейся незаконными рубками и кражами леса на территории Михайловского района. Возбужден ряд уголовных дел. Подобные примеры можно приводить еще. Работа в этом направлении активно продолжается.

- По вашему распоряжению были организованы скрытые проверки общественного транспорта в регионе. Какие нарушения удалось выявить?

- В 2019 году с использованием патрульных автомобилей скрытого контроля, а также при передвижении сотрудников ГИБДД непосредственно в автобусах в качестве пассажиров на территории Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска проведено 68 профилактических мероприятий по пресечению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.

Алтайские полицейские займутся «скрытной» проверкой общественного транспорта Новости 01.05.2019 15:25 Данная мера считается наиболее эффективной при выявлении нарушений 403

За время мероприятий выявлено 287 нарушений. Основными из них явились:

ст.12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» – 64;

ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» – 51;

ст.12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности» – 47;

ст. 12.14 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования» – 23;

ст.12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» – 24;

ст.12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» – 17;

ст. 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами» – 25;

ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей» – 11.

- Что в своей работе за календарный период вы считаете главным достижением и на что следует обратить особое внимание в дальнейшем?

- Назвать что-то главным достижением достаточно сложно, и это будет неправильно. В работе полиции, наверное, не совсем корректно говорить о каких-то отдельных успехах. Это каждодневный, напряженный труд личного состава, связанный с повышенной ответственностью за наших сограждан, порой сопряженный с риском для жизни. Особое внимание и сейчас, и в дальнейшем будем обращать на совершенствование миграционной политики, противодействие незаконному обороту наркотиков, выявление и пресечение незаконной деятельности так называемых «закладчиков», интернет-магазинов по распространению наркотиков, противодействие коррупции и мошенничествам, совершаемым в IT-сфере с применением современных технологий, раскрытие, расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Много внимания уделяется укреплению материально-технического потенциала органов внутренних дел. Очень важным считаю взаимодействие с нашими ветеранами, с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга: наша обязанность оказывать им всемерную помощь и поддержку, окружать заботой и вниманием. Это касается не только памятных дат и праздников, а прежде всего самых насущных вопросов повседневной жизни: помочь в решении бытовых проблем, обеспечить возможность беспрепятственно получить медицинскую помощь и многое другое. В числе приоритетных направлений остается тесное взаимодействие с институтами гражданского общества, основным инструментом которого являются общественные советы при территориальных органах.