Владимир Путин принял синхронную отставку двух губернаторов в День Конституции

Новости 13.12.2019 7:40 409

Накануне вечером президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернаторов Иркутской области Сергея Левченко и Еврейской автономной области Александра Левинталя. Оба руководили регионами с 2015 года. Каждый из них покинул должность по собственному желанию, передает РБК.

Путин назначил врио главы ЕАО сенатора Ростислава Гольдштейна. По словам собеседников, близких к администрации президента, у губернатора Левинталя были стабильно низкие рейтинги поддержки населения и он сам не стремился остаться на этом посту на новый срок.

Ростислав Гольдштейн родился 15 сентября 1969 года. Депутат Государственной думы V и VI созывов, член «Единой России», бывший зампред госсовета Республики Коми. В 2015 году стал сенатором от ЕАО. В 2019 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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12 декабря президент отправил в отставку иркутского губернатора Сергея Левченко и назначил врио главы региона замглавы МЧС и главного инспектора по пожарному надзору Игоря Кобзева.

Летом 2019 года Левченко критиковали за то, как в регионе проводилась ликвидация последствий стихийных бедствий, — при паводке погибли 26 человек, 38 тысяч пострадали, около 100 населенных пунктов оказались в зоне затопления.

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Кобзев родился в 1966 году в Воронеже, с 1988 года работал в МЧС. В 2010 году он возглавил управление ведомства по Воронежской области, после чего был первым заместителем начальника Центрального регионального центра МЧС. В августе 2017-го он стал директором департамента кадровой политики министерства, а спустя год был назначен заместителем главы МЧС. В мае стал главным госинспектором пожарного надзора.