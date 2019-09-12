Владимир Путин принял синхронную отставку двух губернаторов в День Конституции

Накануне вечером президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернаторов Иркутской области Сергея Левченко и Еврейской автономной области Александра Левинталя. Оба руководили регионами с 2015 года. Каждый из них покинул должность по собственному желанию, передает РБК.
Путин назначил врио главы ЕАО сенатора Ростислава Гольдштейна. По словам собеседников, близких к администрации президента, у губернатора Левинталя были стабильно низкие рейтинги поддержки населения и он сам не стремился остаться на этом посту на новый срок.
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12 декабря президент отправил в отставку иркутского губернатора Сергея Левченко и назначил врио главы региона замглавы МЧС и главного инспектора по пожарному надзору Игоря Кобзева.
Летом 2019 года Левченко критиковали за то, как в регионе проводилась ликвидация последствий стихийных бедствий, — при паводке погибли 26 человек, 38 тысяч пострадали, около 100 населенных пунктов оказались в зоне затопления.
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