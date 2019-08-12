«Жители настроены позитивно». Глава Минсвязи рассказал о цифровизации Алтайского края

Новости 13.12.2019 8:45 357

Созданный около года назад новой орган в структуре исполнительной власти - Министерство цифрового развития и связи Алтайского края - возглавил экс-проректор АлтГТУ по научной и международной деятельности Евгений Зрюмов. О том, что удалось сделать за прошедшее время, и что еще предстоит министр рассказал в интервью корреспонденту «Политсибру».

Интернет в соцобъектах, «цифра» в здравоохранении, образовании и промышленности

- Евгений Александрович, расскажите, как реализуется в крае программа «Цифровая экономика»? Какие региональные проекты действуют в Алтайском крае? Какие заложены индикаторы, финансирование и сроки выполнения ключевых мероприятий?

- Программа «Цифровая экономика» является самой молодой среди всех национальных программ и проектов. Пять направлений федеральных программ реализуются во всех регионах. Это пять региональных проектов: Информационная инфраструктура, информационная безопасность, информационные технологии, кадры для цифровой экономики и цифровое государственное управление.

Индикатор по исполнению этих проектов есть только по информационной инфраструктуре. Он подразумевает подключение до 2021 года 2537 социально-значимых объектов. В их числе ФАПы, школы, полицейские участки, пожарные участки, ЦИКи и так далее.

По остальным формируются методики расчета. Мероприятия выполняются, однако оценка по ним будет производиться в 2020 году.

- Основные направления (отрасли) «цифровизуются» в Алтайском крае неравномерно. Кто лидирует, а кто находится в аутсайдерах? В чем причина диспропорции?

- Да, действительно все пока неравномерно. Кто-то чувствует, что IT нужно внедрять здесь и сейчас. Это понятно, так как играет роль конкурентных преимуществ перед другими организациями. Они понимают, что используя «цифру» можно сокращать издержки, повышать эффективность либо выходить на новые рынки сбыта. Отмечу, что очень хорошие результаты у нас достигнуты в цифровизации энергетики. Мы одни из лидеров в данном направлении. Речь идет о полном информационном сопровождении процессов на всех уровнях. Это и «АлтайКрайЭнерго», и «АлтайЭнергосбыт». Они добились того, что оцифрован практически каждый столб, каждая ЛЭП, не говоря уже об объектах или самих потребителях-получателях энергии.

Этот опыт Алтайский край демонстрирует на федеральном уровне. Есть и позитивные примеры в реализации цифровых решений в области автомобильного транспорта. Здесь у нас и сопровождение систем ГЛОНАСС, которые идут практически на всех социальных транспортных средствах. Это и различные информационные сервисы, которые внедряются на Барнаульском автовокзале: контроль продажи билетов, учет транспортного пассажиропотока, сервисы помощи контролерам. Все это позволяет делать объемные аналитические отчеты.

«Цифровой» министр рассказал, когда и где в Алтайском крае заработает интернет Новости 12.08.2019 18:10 Компания-подрядчик будет способствовать реализации проекта «Информационная инфраструктура» в 2,2 тысячах объектах края 634

Большие задачи в рамках цифровизации поставлены перед Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения Алтайского края. Здесь уже сделано много, но еще больше сделать предстоит. Это и система АРМ-поликлиника, которая позволяет получить талон к нужному врачу дистанционно с помощью интернета. В сфере образования речь идет о внедрении электронных учебников, анализу ситуации с успеваемостью для родителей, освоивших сервис электронного журнала.

У нас есть потребность к более стремительному росту цифровизации в области промышленности. Мы специально составили рабочую группу, которую возглавил ректор АлтГТУ Андрей Марков. Группа займется поиском решений для производства, составлением паспортов цифровой зрелости предприятия и предложениями по усовершенствованию, в плане работы «цифры», для повышения эффективности их работы.

Интернет в селе, переход на «цифру», работа с Казахстаном, цифровизация сельского хозяйства

- Когда планируется полностью подключить к интернету и мобильной связи отдаленные села в Алтайском крае? Какая сумма для этого нужна? Как вы ведете работу с операторами?

- Если говорить о подключении к интернету, то в 2021 году мы подключим более 2,5 тысяч объектов. Практически во все крупныесела мы зайдем для организации узла связи, от которого будут подключены социально значимые объекты. В связи с этим подключить и домохозяйства, коммерческие и другие объекты станет намного проще. Созданная информационная инфраструктура позволит после и в течение 2021 года начать работать с предпринимателями. Такой запрос у нас есть. Исполнителем контракта является компания «ЭР-Телеком». Уже есть организации, которые хотят подключить интернет там, где ранее его вообще не было. Эти планы сейчас очень позитивно воспринимаются.

Что касается работы с операторами мобильной связи, то вопрос находится немного в иной плоскости, так как эта область полностью коммерческая и определяется рядом приоритетных потребностей самого оператора связи. Когда будет создан узел связи в населенном пункте, тогда и начнется активная работа с операторами, так как снижаются затраты на организацию мобильной связи за счет вложений государства.

Все планы с главами алтайских филиалов сотовых операторов мы систематически обсуждаем. Сейчас идут переговоры о повышении доступности связи вдоль федеральных и региональных дорог. Предусмотрен вариант, когда в целях покрытия «белых зон», где есть сеть одного оператора, но нет другого, будут заключены договоренности, при которых операторы будут делиться друг с другом своими вышками для доступа абонентов ко всем операторам связи.

- Как в крае прошел переход с «аналога» на «цифру»? С какими проблемами столкнулись? Были ли жалобы со стороны населения?

- Мы думали, что переход будет болезненным, однако все оказалось иначе. Этот переход был беспрецедентным, как по России, так и в мире. Еще не было смены формата вещания у такого количества населения. Мы оказались пилотной страной, для того, чтобы показать, как это все работает, и как донести качественную услугу до большого числа зрителей.

В течение всего 2018 года, мы готовили информационное полеи технологическую компоненту для того, чтобы безболезненно совершить этот переход. За 10 предыдущих лет было отстроено 200 объектов связи, позволяющие транслировать 20 бесплатных каналов в двух мультиплексах.

МТС и правительство Алтайского края дали гарантии на 20 телеканалов для жителей «вне цифры» Новости 05.02.2019 15:05 Особые условия действуют для тех, кто живет на территориях, не имеющих цифрового эфирного наземного вещания 833

Сложность Алтайского края заключается в том, что для 98% населения Алтайского края доступно эфирное телевидение. То есть с помощью коллективных антенн, либо индивидуальных комнатных антенн можно бесплатно смотреть 20 каналов, но у нас есть труднодоступные и удаленные территории, где отсутствует такой охват. Для них было найдено решение на уровне федерации. У нас была достигнута договоренность со спутниковыми операторами, которая позволит подключать бесплатно 20 каналов на льготной основе. Это позволит находиться в тех же условиях, как и в любой точке Алтайского края.

Что касается слабозащищенной категории граждан, то губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился выделить почти 7,6 млн рублей на помощь тем гражданам, которые нуждаются в покупке цифровых приставок, либо спутниковых комплектов там где это необходимо. Все поступившие к нам заявления были отработаны. Востребованы были более 3,2млн рублей. К нам обратилось 2634 семьи. Никому мы не отказали.

Велась разъяснительная работа при командировках в районы края. Были случаи, когда в одном селе у людей было всего три канала в низком качестве, а после нашей настройки у них появлялась качественная, насыщенная картинка и 20 каналов на выбор, в том числе и региональное ТВ. Люди такие изменения принимали очень охотно.

- Выступая на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, вы заявили о намерении сотрудничать с соседним государством в области цифровизации сельского хозяйства. Расскажите коротко о планах.

- Мы выступали с определенной позицией на этом форуме и представляли свои наработки, в том числе и по цифровизации сельского хозяйства. Рассказали, какие есть информационные системы, которые сопровождают эту деятельность и о планах.

Было представлено положение Алтайского края как лидера направления по пилотному региону в цифровизации сельского хозяйства с точки зрения оказания государственной поддержки фермерам. Применяемая информационная система позволяет сократить срок получения господдержки с нескольких месяцев до двух недель с максимально упрощенной процедурой, когда онлайн можно загрузить все документы, проверить их на ошибки, сделать определенные межведомственные взаимодействия, чтобы проверить, например, есть ли налоговая задолженность. Это ускорило процедуру оказания господдержки и сделало ее более прозрачной.

«Ростелеком» установит единую цифровую платформу для алтайских аграриев Новости 16.10.2019 10:30 Проект для сельского хозяйства края рассчитан на пять лет 778

Наша разработка привлекла внимание казахских партнеров, Казахтелек, которые занимаются аналогичной задачей, но в Казахстане и привлекают к своей платформе еще и экспортеров для взаимодействия с различными азиатскими государствами по продвижению своей сельхоз продукции.

Условились, что проработаем вопрос интеграции наших платформ насколько это возможнодля обмена информации. Это не снимет барьеров в оформлении бумажных документов, их очень много, но информационные потоки сблизят потребителей и заказчиков, даже если говорить о трансграничном сотрудничестве. Этот вопрос прорабатывается. Он не такой простой, как может показаться на первый взгляд, но такую работу мы будем вести.

Результат будет показан в будущем, мы будем прилагать все усилия для интеграции этих платформ, если, конечно, не будет никаких принципиальных разногласий, в том числе на уровне законодательства, как нашего российского государства, так и казахстанского.

Соглашение с АлтГУ и 1С, новая комиссия, первые итоги работы

- В октябре Минсвязи Алтайского края, «1С» и АлтГУ подписали соглашение о сотрудничестве. В чем суть соглашения?

- Подписание долго готовилось. Нужно отметить значимость этого события. Лично приехал на подписание директор 1С – Борис Нуралиев. Это наложило на нас большую ответственность за реализацию соглашения и те возможности, которые есть у компании 1С. Они будут поддерживаться и контролироваться на самом высоком уровне. Немного отходя от темы – директор 1С провел еще и мастер-класс - конференцию для студентов классического университета и всех приглашенных гостей по возможностям компании 1С и разработанным продуктам. Было много интересного и для подготовки кадров в цифровой экономике, и по реализации программы импортозамещения. 1С - это российская компания, которая позволяет на качественном уровне внедрять отечественный софт на наши предприятия и в государственные органы.

В чем суть соглашения – мы подписали его с классическим университетом, ориентированным на подготовку кадров цифровой экономики, и здесь: создание базовых кафедр, проведение различных лекториев, проведение занятий специалистами 1С, очно или дистанционно на площадках университета. Это действительно важно – проведение переподготовок сотрудниками компании 1С. Конечно, для компании 1С интересно получать качественных специалистов, потому что задач, решаемых спомощью этого продукта все больше и больше для разных сфер жизнедеятельности, соответственно нужны и специалисты, которые грамотно смогут в этом разбираться. Айтишники. Это одна из главных целей развития этого проекта, в том числе и привлечение дополнительных бюджетных мест на IT специальности. По такому пути, в таком вот треугольнике Минсвязь-1С-АлтГТУ мы и будем развивать наше сотрудничество.

- Чем занимается комиссия по цифровой трансформации основных отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края? Кто входит в ее состав?

- Это структура внутри Правительства края и туда входят представители каждого органа власти, которые отвечают за цифровое развитие. Комиссия рассматривает те направления деятельности, которые характерны для исполнения полномочий этого органа власти, какие “цифровые” решения необходимы и как более оптимально их реализовать, какие усилить, а где действительно поделиться с другими органами власти эффективными IT-решениями, какие есть уже наработки и как они решались.

Вот такая совместная проработка приводит к более качественному решению задач и согласованному внедрению всех информационных продуктов во всех органах власти.

Кончено же, “красной нитью” на этих заседаниях проходит и задача по информационной безопасности. В каждой из ведомственных информационных систем необходимо обеспечить информационную безопасность для того, чтобы сохранить конфиденциальные данные, персональные данные и не потерять их в рамках решения определенных узких задач, где мы являемся координатором этой деятельности в целом в Правительстве.

- Ежегодно в крае проходит IT-форум. Насколько власть заинтересована в подобном мероприятии? Планируется ли в дальнейшем как-то менять формат, расширять круг участников?

- IT-форум - это значимое событие не только регионального формата, но и на уровне Сибирского Федерального округа. Мы привлекаем экспертов из соседних регионов. Приезжают из Новосибирска, Красноярска, Томска и других регионов. Не так давно было заседание ассоциации сибирских и дальневосточных городов в рамках IT-форума. В этом году такая секция добавилась. Она выездная и в этом году мы сделали все, чтобы провести ее именно в рамках форума. Там присутствовало более 30 представителей из разных субъектов федерации.

Жители Алтайского края перейдут на цифровое телевещание в 2019 году. Что нужно об этом знать? Новости 25.12.2018 21:54 Цифровое вещание приходит на смену аналоговому 6594

Мы, как соорганизаторы данного форума, в рамках его подготовки создаем оргкомитет, на котором и определяется стратегия построения очередного мероприятия. Обсуждается актуальность текущих тем, какие решения нужно поддержать . Также формируются секции. Сказать, что каждый IT-форум «как две капли воды» похож один на другой нельзя. Достаточно присмотреться к его повестке.

Сейчас обдумываем внесение изменений в конкурс лучших проектов в области информатизации. Скорее всего, будет уточнен критерий отбора разработчиков программного обеспечения, которые входя в этот конкурс.

Мы будем постоянно создавать атмосферу для благоприятного взаимодействия и налаживания сотрудничества между специалистами разных областей IT.

- Год назад вас назначили на должность министра цифрового развития и связи Алтайского края. Что удалось достичь за это время, по каким направлениям было сделано недостаточно?

- Свою работу оценивать всегда трудно и эта оценка, как правило, субъективна. Наверное, среди значимых моментов, это переход на цифровое телевидение. Масштаб той задачи и эффект, полученный в итоге очень значимы. Прикоснуться к этой работе было очень интересным опытом для всех сотрудников нашего ведомства, которые принимали в этом участие, и было очень полезным для проработки компетенции в решении таких масштабных задач.

Сейчас мы приступили к проекту реализации подключения интернета в селах Алтайского края. Сопричастность к такой масштабной работе вызывает положительные чувства не только у нас, но и у людей, которым нужно интернет подключить. Это исполнение социально-важной и значимой задачи. Уже сейчас, в 2019 году, мы в рамках исполнения контракта, подключили к высокоскоростному интернету 592 объекта. Думаю, что отработав методику работы, мы без проблем в 2020-2021 году решим поставленную задачу.

Почему правительство продлило сроки перехода на цифровое ТВ? Новости 29.04.2019 9:50 Такое решение было принято на заседании правительства по нескольким причинам 476

На мой взгляд, самая трудная работа проведена за последние полгода. Очень важно, что мы вошли в ряд пилотных проектов Минкомсвязи России, что можно расценивать как оценку наших успехов. В их числе и проект «Госвеб», по унификации предоставления информации на сайтах органов власти, также участие в качестве экспертов по направлению «кадры в цифровой экономике», разработка супер сервисов. Это тоже определенная веха, которую мы прошли, но за которой последуют другие задачи.

Если говорить о том, чего не удалось достичь, и над чем мы будем работать, то это злободневный вопрос о подключении наших сел и к высокоскоростному интернету, и обеспечение их связью. У нас есть достаточное количество населенных пунктов, где требуется сотовая связь для решения бытовых, оперативных и других задач. Мы будем это направление развивать и в помощь нам регпроект «Информационная инфраструктура», от которого мы оттолкнемся для решения этой важной задачи.