Барнаульский бизнесмен пойдет под суд за загрязнение земель химотходами

Новости 12.12.2019 18:47 40

В Барнауле предприниматель предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем захоронении химических отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды. Предположительно, речь идет о Зелимхане Асакаеве.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, между ООО «Строй Сити» и одним из предприятий Барнаула был заключен договор подряда по утилизации отходов нефтепродуктов, полученных в ходе демонтажа резервуаров.

«С февраля по июнь 2019 года предприниматель организовал ненадлежащее захоронение нефте-шлама на земельном участке в черте города Барнаула, не являющимся полигоном для захоронения опасных отходов, причинив существенный вред окружающей среде в размере более 14 миллионов рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева отметила, что в ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, на его имущество следователем наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным Алтайским межрайонным природоохранным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.