Скончался бывший мэр Лесосибирска, руководивший городом 30 лет

Новости 12.12.2019 19:30 185

11 декабря на 88-м году жизни скончался бывший мэр Лесосибирска Николай Колпаков, передает пресс-служба правительства Красноярского края.

В общей сложности Николай Терентьевич Колпаков руководил Лесосибирском около тридцати лет.

"Он принадлежал к той славной когорте управленцев, которым в советскую эпоху удалось претворить в жизнь смелые новаторские проекты. Именно благодаря его идее, настойчивости в 1975 году на карте нашего края появился Лесосибирск, быстро превратившийся в современный город, один из лесопромышленных центров края", - гласит текст релиза.

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Николай Колпаков родился в Богучанском районе. Его трудовая биография начиналась в Енисейске. Здесь он прошёл путь от мастера-технолога до первого секретаря горкома партии.