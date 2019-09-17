О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Скончался бывший мэр Лесосибирска, руководивший городом 30 лет

Новости
185
0

11 декабря на 88-м году жизни скончался бывший мэр Лесосибирска Николай Колпаков, передает пресс-служба правительства Красноярского края.

В общей сложности Николай Терентьевич Колпаков руководил Лесосибирском около тридцати лет.

"Он принадлежал к той славной когорте управленцев, которым в советскую эпоху удалось претворить в жизнь смелые новаторские проекты. Именно благодаря его идее, настойчивости в 1975 году на карте нашего края появился Лесосибирск, быстро превратившийся в современный город, один из лесопромышленных центров края", - гласит текст релиза.

Погибшим при пожаре в Красноярском крае оказался прокурор Лесосибирска

Погибшим при пожаре в Красноярском крае оказался прокурор Лесосибирска

Новости

Вместе с ним погибла его семья и семья его сестры

873

Николай Колпаков родился в Богучанском районе. Его трудовая биография начиналась в Енисейске. Здесь он прошёл путь от мастера-технолога до первого секретаря горкома партии. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: YouTube

Комментарии (0)

1000