Алтайский Минспорт развеял миф о планах «вырубки» парка в Барнауле

Новости 13.12.2019 7:10 401

10 декабря министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев посетил заброшенную территорию в бывшем парке имени Ленина, на которой планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Здесь он встретился со спортсменами, местными жителями, представителями спортивных федераций и рассказал о планах краевых властей по комплексному благоустройству заброшенного участка.

«Заброшенная территория занимает около 18 гектаров и давно требует к себе внимания. Минспорт предлагает построить здесь ФОК. Его площадь составляет 0,8 га - это 6% от территории, которую хотят благоустраивать. Именно с этого объекта может начаться развитие всей зеленой зоны, приходившей в упадок на протяжении десятков лет. Объект будет в шаговой доступности от горожан. Мы хотим по максимуму сохранить зеленые объекты Барнаула, поэтому открыты для общественников, жителей района и микрорайона», – рассказал чиновник.

Ранее градостроительный совет Барнаула первично не одобрил размещение комплекса на улице Антона Петрова, 221ж. Общественное мнение насчет строительства спортобъекта разделилось, главной причиной дискуссий стала необходимость вырубки деревьев.

Что представляет собой будущая стройплощадка

Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса планируется на углу улиц Ленинградской и Антона Петрова, возле барнаульского зоопарка. В настоящий момент территория заросла старыми кленами. В советское время здесь была лесополоса, защищавшая от снега дорогу от старого аэропорта к поселку Докучаева. Кроме того, лесополоса оберегала близлежащие поля. Поля эти давно сменились жилыми домами, а места старых кленов заняли тополя и берёзы, посаженные здесь в 1970—1980 годах.

10 декабря глава алтайского Минспорта и разработчики проекта спорткомплекса побывали на заброшенной территории, которую в ходе строительства спортивного объекта планируется «оживить» и комплексно благоустроить. К встрече присоединились представители спортивных федераций, инваспортсмены, местные жители и любители здорового образа жизни, которые с энтузиазмом поддержали идею создания спортобъекта на месте зарослей.

«У меня сын учится неподалеку, в 123-й гимназии. И нам часто приходится через эту территорию ходить. Она находится в аварийном состоянии. Много зарослей, валежника. Мы во вторую смену учимся, поэтому вечером страшно добираться до дома. Я хочу, чтобы здесь построили спортивный зал, а территорию облагородили. Спорт должен быть доступен для наших детей. Я за то, чтобы наши дети были заняты и занимались спортом в достойных условиях», – рассказала жительница Индустриального района Наталья Преснякова.

Как будет решаться вопрос с лесонасаждениями

Главный инженер компании-проектировщика Александр Алёшин показал, где спортивное ведомство намерено расположить ФОК. По его словам, растущие на территории клены, по большей части, являются аварийными – их стволы располагаются под углом 45 градусов к земле и представляют собой угрозу для жизни и здоровья граждан.

«Данные деревья подлежат санитарной вырубке. Это примерно 350 растений с толщиной ствола от 5 см. Все срубленные здоровые деревья будут подсчитаны. Вместо них на нормативном расстоянии друг от друга будут высажены крепкие деревья. Отмечу, что клен, который заполонил здесь огромные пространства, относится к инвазивному виду, то есть угрожает биологическому разнообразию других растений. Накануне строительства ФОКа будет проведено полное обследование всех деревьев. А после его завершения, по решению комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, деревья будут высажены либо здесь, либо на другой территории города», – пояснил Алешин.

Он также подчеркнул, что участок под строительство спортобъекта значится в барнаульском Генплане еще с 1984 года. По словам Алёшина, здание будет строиться так, чтобы максимально сохранить имеющийся рельеф и свести к минимуму снос деревьев.

Что о строительстве ФОКа на Антона Петрова думают сами спортсмены

«В физкультурно-оздоровительном комплексе на Антона Петрова предусмотрен зал для занятий единоборствами, в том числе, боксом. Вообще, мое мнение таково, что любое спортивное сооружение всегда полезно для региона», – рассказал «Политсибру» глава АКОО «Федерация бокса Алтайского края» Армен Тоноян.

Президент Федерации кикбоксинга Алтайского края и депутат барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов сообщил, что поддерживает проект Минспорта.

«Данная территория требует комплексного развития и реновации. Я сам туда выезжал и смотрел, какие там заросли – комплексное благоустройство данной территории просто необходимо. Насколько мне известно, там планируется парк здоровья, на котором будут и другие спортивные объекты, помимо ФОКа – круговая лыжня и так далее. Что касается зеленых насаждений, то там планируется их реновация. Я думаю, и спортивное сообщество готово будет посадить какой-то парк и так далее. Мы должны все дружно поддерживать этот проект, иначе федерация просто отзовет деньги и направит их в другой регион, а мы останемся, как в сказке Пушкина – у разбитого корыта», – рассказал он.

По мнению Алексея Перфильева, на заброшенной территории необходимо организовать нормальную жизнь – сделать так, чтобы горожане не избегали ее, а, напротив, могли полноценно использовать для прогулок, отдыха и занятий спортом