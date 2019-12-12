Мэрия Бийска решит проблему благоустройства при помощи «Ленивой метлы»

В Бийске проведут оригинальный конкурс, названный «Ленивая метла». Его анонсировало управление стратегического развития и экономики местной администрации.
«Анонсируем проведение антиконкурса по благоустройству Бийска с 9 декабря текущего года по 10 февраля 2020 года», - говорится в сообщении анонса.
В рамках антиконкурса «победители» будут объявлены по двум номинациям.
Определять победителей будут путем направления в администрацию фотографий с сопроводительной информацией. Фото могут присылать общественные организации города и физические лица в группе конкурса «Вконтакте» и по электронной почте: antikonkurs@biysk22.ru.
Важным условием отмечается необходимость присылать фото хорошего качества. На них должны быть четко видны нарушения. Кроме того необходимо указать дату съемки, адрес или описание местонахождение номинанта, описание нарушения, контактную информацию представителя общественной организации или физического лица, направляющего фотоматериалы на конкурс.
По каждой номинации определяются следующие «призовые» места:
Итоги будут подведены 10 марта 2020 года комиссией по количеству голосов, оставленных посетителями аккаунта антиконкурса.
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